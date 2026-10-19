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Slončík? Jednou bude v reprezentaci, říká Vorlický. Střídal kvůli křečím

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SESTŘIH: Slovácko – Zbrojovka 1:2. Moravské derby rozhodl střídající Vachoušek • Zdroj: isportTV
Lukáš Vorlický v zápase proti Zbrojovce
Hráči Zbrojovky slaví s fanoušky, kteří je přijeli podpořit na Slovácko
Daniel Vašulín proměnil na Slovácku penaltu
Daniel Vašulín proměnil na Slovácku penaltu
Daniel Vašulín proměnil na Slovácku penaltu
Hráči Zbrojovky slaví gól Daniela Vašulína
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Proti Zbrojovce, kde ještě v minulé sezoně působil, vydržel skoro celý zápas, Střídal nakonec kvůli křečím. V prvním poločase byl Lukáš Vorlický na hřišti výrazný, ve druhém se už nedostal moc do hry. Navíc mu nefungovala souhra s hrotovým útočníkem, jeho přihrávky nenacházely adresáta. Na druhou stranu podpořil stopera Šimona Slončíka, jenž svým faulem zavinil další penaltu. „Je to jeden z nejlepších obránců v lize,“ tvrdí hvězda Slovácka.

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Co jste Slončíkovi přímo na trávníku řekl?
„Doufám, že se to zase nebude měsíc rozebírat…Nemusí se to vůbec stát. Ale Šimon Slončík má všechny předpoklady pro to, aby jednou reprezentoval Českou republiku. Za mě je to letos jeden z nejlepších obránců v lize, co se týká fotbalového vidění, konstruktivity, techniky, odvahy a herní inteligence. Bohužel udělal druhou takovou chybu. Ale je mu devatenáct let. Zkušenosti nabere jenom tím, že bude ty chyby dělat. Nikdo mu nic nevyčítá, nezlobí se na něj. Všichni ho podpoříme. Máme nastavené prostředí tak, že jdeme jeden za druhého. Individuálních chyb děláme spoustu.“ 

Proč jste po přestávce nebyl tolik ve hře?
„Do každého zápasu mám svůj plán, ale pak musíte umět reagovat na to, co se děje. Ve druhém poločase jsem chtěl hrát zase více ze strany a kluci mě strašně málo využívali. Hru jsme málo otáčeli. Viděl jsem, jak se Penxič s Klímičem pořád dohadují, kdo na mě půjde a kdo ne. Chtěl jsem otevřít jiný prostor pro další kluky. Byl jsem málo na míči a bohužel jsem zase začal mít od nějaké pětapadesáté křeče. Musím s tím něco udělat. Byl to druhý zápas, kdy jsem mohl vydržet a pomoct. Ale tělo jako takové si teprve musí zvyknout, že nastupuju pravidelně od začátku. Asi to ještě bude chtít nějakou dobu.“

Každý dělá dobrá a špatná rozhodnutí

Jak jste viděl porážku?
„Můj subjektivní pocit je, že jsme měli herní převahu. Zbrojovka nám dala pragmaticky a účelně dva góly z našich dvou chyb. My jsme je bohužel neotevřeli prvním gólem, což by nám pomohlo. Ale z fotbalového hlediska byl náš výkon dobrý. V první půlce jsem měl několik polo akcí, ze kterých od sebe očekávám, že skončí asistencí nebo gólem. Od toho jsem tady. Jak udělal chybu Šimon, já jsem taky mohl vyřešit nějakou akci nahoře líp. Každý dělá dobrá a špatná rozhodnutí. Jsme tým a jedeme dál.“

Bral jste duel se Zbrojovkou, kde jste hrával, prestižně?
„Bylo to pro mě speciální, tím se netajím. Můj vztah s fanoušky Zbrojovky je nadstandardní. To, co se dělo po zápase, bylo velice nostalgické a dojemné. Jejich podporu vnímám i teď, když už jsem v jiném klubu. Bylo to nádherné. Asi jsem v nich něco zanechal. Tátovi jsem říkal, že věc, které si ve své kariéře vážím možná nejvíc je to, že mě má hodně lidí v klubech, kde jsem působil, rádo. To je nejvíc. Ale rozhodně jsem nebyl před utkáním přemotivovaný. Snažil jsem se být naopak v klidu, což se mi povedlo.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1183026:627
2Liberec1162313:720
3Ml. Boleslav1162318:1320
4Olomouc1162318:1420
5Sparta1161420:1219
6Zbrojovka1161414:1419
7Jablonec1152414:1217
8Teplice1152418:1717
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1043311:1115
11Hr. Králové1143410:1315
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1022611:208
15Slovácko1114610:187
16Zlín1101108:231
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