Předplatné

ONLINE: Mladá Boleslav hostí Teplice. Zlín usiluje o první výhru v Pardubicích

Martin Šubert se raduje z branky
Martin Šubert se raduje z brankyZdroj: ČTK / Petrášek Radek
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalová Chance Liga pokračuje 11. kolem. Mladá Boleslav na domácím trávníku hostí Teplice, Zlín bojuje o první výhru v sezoně na hřišti Pardubic a Slavia čelí Hradci Králové. Večer pak dojde na souboj olomoucké Sigmy s Libercem. V neděli je na programu šlágr Baníku se Spartou. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Preferujte nás

Základní část - 2026/2027

LIVE Odloženo
--Detail
LIVE Odloženo
--Detail
LIVE Odloženo
--Detail
LIVE Odloženo
--Detail
LIVE Odloženo
--Detail
LIVE Odloženo
--Detail
LIVE Odloženo
--Detail
LIVE Odloženo
--Detail

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
Ml. BoleslavTeplice
So 17. 10. 15:00
39%27%34%
ArtisBohemians
So 17. 10. 15:00
31%28%42%
SlaviaHr. Králové
So 17. 10. 15:00
72%18%10%
PardubiceZlín
So 17. 10. 15:00
46%27%28%
OlomoucLiberec
So 17. 10. 18:00
34%28%38%
SlováckoZbrojovka
Ne 18. 10. 13:00
40%28%32%
BaníkSparta
Ne 18. 10. 15:00
20%23%57%
JablonecPlzeň
Ne 18. 10. 18:00
29%26%45%
Predikce aktualizována: 17. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1082026:626
2Liberec1062213:620
3Sparta1060420:1218
4Ml. Boleslav1052317:1317
5Olomouc1052317:1417
6Jablonec1052312:917
7Teplice1052318:1617
8Zbrojovka1051412:1316
9Bohemians1043311:1115
10Hr. Králové1042410:1314
11Plzeň1034320:1713
12Baník103167:1810
13Pardubice102269:168
14Artis1022611:208
15Slovácko101459:167
16Zlín100198:201
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů