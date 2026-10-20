Velký den pro Bohemians: v Ďolíčku se může stavět! Stroje přijedou už ve středu
Pro fanoušky fotbalových Bohemians nastal velký den. Stavební odbor Městské části Praha 10 vydal platné stavební povolení rekonstrukce jižní tribuny stadionu Ďolíček a stavba má ode dneška definitivně zelenou. Vršovický klub na nic nečeká a už ve středu do prostor za brankou u Vršovické třídy vjedou stroje.
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Podzimní párty Bohemians nekončí. Dvě domácí výhry nad Ostravou a Mladou Boleslaví jim daly klid v ligové tabulce. Další radost fanouškům udělal vývoj kolem rekonstrukce stadionu. V prostoru budoucí jižní tribuny už září důležitý štítek: STAVBA POVOLENA
„Bylo to dlouhé a náročné období, ale dovedlo nás k vytouženému cíli. V následujících týdnech už fanoušci uvidí růst novou tribunu u tramvaje,“ řekl pro klubový web ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.
Hned se začne pracovat
Na místě někdejší populární dřevěnky, místní terminologií „u tramvaje“, se začne pracovat už ve středu ráno, kdy začne pilotáž komponentů pro založení stavby.
„Když půjdou práce na pilotech hladce, tak na začátku listopadu by mohly být vyvrtané. Dalších přibližně deset dnů bude trvat usazení košů a vytvrdnutí betonu. Následně nastoupí do práce oceláři,“ upřesnil Jakubowicz. „Pokud to úplně hladce nepůjde, očekáváme posun dokončení pilotáže o dva týdny. Pak by vrtání mělo skončit v polovině listopadu. Další postup zůstává stejný.“
Jako první budou usazené betonové bloky na západní straně stavby u hlavní tribuny. Celá výstavba jižní tribuny pak bude postupovat směrem ke křižovatce ulic Sportovní a Vršovická.
Přípravy se můžou změnit v realitu
Představitelé klubu původně doufali, že se začne stavět už začátkem roku. Ještě na červencové tiskovce před ligou ale sdělili, že čekají na stavební povolení. „Celá ocelová konstrukce je nejenom vyrobená, ale nalakovaná, připravená k montáži. Sedačky jsou vyrobené, uskladněné. Jednotlivé prvky jsou u dodavatelů vyrobené, čekáme, až to zkompletujeme. Je podepsané osvětlení,“ líčil předseda představenstva Dariusz Jakubowicz.
Teď už bude moct klub všechny předběžné přípravy proměnit v realitu. Stavební odbor městské části Praha 10 vydal stavební povolení pro rekonstrukci Ďolíčku, do níž patří i výstavba retenční nádrže a rozšíření chodníku směrem k hlavní třídě. Povolení zahrnuje i odstranění současných staveb WC, pokladen a trafostanice u Vršovické ulice. Uplynula i lhůta na odvolání a dokument tak nabyl právní moci.
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Přípravné práce na stadionu začaly už vloni v létě rekonstrukcí odpadní stoky, kvůli které musel být demolován velkolepý mural streetartového umělce ChemiSe na původní jižní zdi. Letos se v rámci příprav hrací plocha posunula o tři metry na sever, takže střed hřiště lícuje s centrem hlavní tribuny.
Skutečná rekonstrukce začne výstavbou nové jižní tribuny na místě někdejší dřevěnky, která byla odstraněná v roce 1996. V roce 2007 zde vyrostla montovaná tribuna, kam fanoušci chodili ještě na jaře 2010.
Přízemí bude přístupné i mimo zápasy
Ocelové konstrukce i betonové prvky jsou hotové, ošetřené ochrannými nátěry a připraveny k rychlému převozu na staveniště. „V letošním roce máme v plánu stavět téměř až do Vánoc. Přes svátky stavba utichne, ale v prvním týdnu nového roku se opět naplno rozjede,“ uvedl Darek Jakubowicz.
Nová tribuna bude mít velkokapacitní vstupy skryté za prosklenou stěnou. V místě u Vršovické třídy vznikne velký open space, který se může stát částečnou obdobou dosavadního „náměstíčka“, jak fanoušci říkají prostoru za hlavní tribunou, kde se před zápasy scházejí. Právě sem se po zahájení přestavby současného vršovického kotle přesunou i nejaktivnější fanoušci. Přízemí bude přístupné i mimo zápasy. Budou v něm food trucky, vyroste tam místo pro setkávání a kulturní akce.
„Tady je rozsáhlý prostor. Jsem rád, že bude trvale otevřený každý den od rána do večera,“ líčil architekt Arnošt Navrátil v knize Bohemka je a bude 3. „V létě se tady objeví deštníčky a tenhle prostor bude žít. Je dobré, že to nebude jen prosklená hala a chodník kolem. Vnitřní dispozice vstupu je vyřešená tak, aby tam ve všední dny, když na tribuně nikdo není, mohly být stolky, občerstvení. Zejména v sezonní době by slunečníky mohly být i venku před stadionem. Aby to žilo celý týden, a ne jen jednou za čtrnáct dní při fotbale.“
Příspěvky fanoušků pomáhají
V další fázi klub připravuje dokumentaci pro získání stavebního povolení k přístavbě hlavní tribuny. „Věřím, že se z první etapy poučíme,“ řekl Dariusz Jakubowicz v létě.
Fanoušci vršovického klubu na přestavbu stadionu přispívají prostřednictvím sbírky Klokani sobě, v níž se už vybralo přes dva a půl milionu korun.
„V tuhle chvíli je to deset procent investované částky. Kdyby to tak zůstalo, je to fantastické,“ řekl Dariusz Jakubowicz. „Je to krásná věc. Strašně nám to pomáhá. Některé platby byly z tohoto účtu placené. Poděkoval bych všem, kdo poslal jakoukoli částku a budu děkovat každému, kdo na nás bude myslet a v rámci výstavby nám pomůže.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
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|15
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Pardubice
|11
|3
|2
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Baník
|11
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|2
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Artis
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Slovácko
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|1
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|0
|1
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Patty