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ONLINE: Baník - Plzeň. Ostravané si brousí zuby na Viktorii. Uspějí konečně v lize?

Baníkovská euforie a v centru dění hrdina brankář Viktor Budinský
Baníkovská euforie a v centru dění hrdina brankář Viktor BudinskýZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Baníkovská euforie a v centru dění hrdina brankář Viktor Budinský
Viktor Budinský čaroval proti Spartě
Alexandr Sojka se trefil proti Jihlavě
Prince Adu slaví svůj druhý gól proti Jihlavě
Stefan Pirgič slaví gól proti Jihlavě
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ČTK
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Třinácto kolo fotbalové Chance Ligy nabídně souboj Baníku s Plzní. Viktoria v minulém kole prohrála s Pardubicemi 1:2 a patří jí až deváté místo. Ostravané jsou na tom ještě o čtyři příčky hůře, mají ale k dobru utkání v Liberci, odložené v minulém týdnu kvůli viróze v týmu. Slezané ve středu senzačně zvítězili v poháru na Spartě, Plzeň v MOL Cupu triumfovala v Jihlavě drtivě 6:1. Utkání startuje v 15.00, sledujte ho ONLINE na iSportu. 

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 13. kolo
Baník Ostrava
ne 1. 11.
15:00
Viktoria Plzeň
Pravděpodobnost výhry
Výhra Baník
Remíza
Výhra Plzeň
Pravděpodobná skóre
  • 1:111.2%
  • 1:29.7%
  • 0:28.1%
  • 0:17.9%
Predikce aktualizována: 1. 11. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Olomouc1373322:1524
3Liberec1272315:823
4Sparta1271425:1322
5Ml. Boleslav1263319:1421
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1342715:1914
13Baník113267:1811
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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