Předplatné

ONLINE: Artis hostí Zlín. Liberec hraje v Pardubicích a Slovácko čelí Teplicím

Neil Glossoa po vstřeleném gólu
Neil Glossoa po vstřeleném góluZdroj: artisbrno.cz
iSport.cz
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Už 13. kolem pokračuje o víkendu fotbalová Chance Liga. Důležitý souboj se odehraje na spodku tabulky, brněnský Artis přivítá Zlín, který stále čeká na první výhru v sezoně. Liberec se představí na trávníku rozjetých Pardubic, Slovácko doma vyzve Teplice a Slavia hraje na půdě nepříjemného Jablonce. Sobotní program uzavírá od 18:00 moravské derby Olomouce se Zbrojovkou. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Základní část - 2026/2027

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
PardubiceLiberec
So 31. 10. 15:00
27%28%44%
SlováckoTeplice
So 31. 10. 15:00
31%29%40%
ArtisZlín
So 31. 10. 15:00
42%28%30%
JablonecSlavia
So 31. 10. 15:00
16%22%61%
OlomoucZbrojovka
So 31. 10. 18:00
54%25%21%
Ml. BoleslavHr. Králové
Ne 1. 11. 13:00
35%27%37%
BaníkPlzeň
Ne 1. 11. 15:00
25%24%51%
BohemiansSparta
Ne 1. 11. 18:00
20%24%55%
ArtisBohemians
St 4. 11. 18:00 · dohrávka 11. kola
30%28%42%
Predikce aktualizována: 31. 10. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Sparta1271425:1322
3Ml. Boleslav1263319:1421
4Olomouc1263319:1521
5Liberec1162313:720
6Jablonec1262416:1320
7Zbrojovka1262416:1620
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1242614:1714
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1214711:237
16Zlín1202109:242
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů