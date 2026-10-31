ONLINE: Artis hostí Zlín. Liberec hraje v Pardubicích a Slovácko čelí Teplicím
Už 13. kolem pokračuje o víkendu fotbalová Chance Liga. Důležitý souboj se odehraje na spodku tabulky, brněnský Artis přivítá Zlín, který stále čeká na první výhru v sezoně. Liberec se představí na trávníku rozjetých Pardubic, Slovácko doma vyzve Teplice a Slavia hraje na půdě nepříjemného Jablonce. Sobotní program uzavírá od 18:00 moravské derby Olomouce se Zbrojovkou. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
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Základní část - 2026/2027
|Zápas
|1
|0
|2
So 31. 10. 15:00
PardubiceLiberec
|27%
|28%
|44%
So 31. 10. 15:00
SlováckoTeplice
|31%
|29%
|40%
So 31. 10. 15:00
ArtisZlín
|42%
|28%
|30%
So 31. 10. 15:00
JablonecSlavia
|16%
|22%
|61%
So 31. 10. 18:00
OlomoucZbrojovka
|54%
|25%
|21%
Ne 1. 11. 13:00
Ml. BoleslavHr. Králové
|35%
|27%
|37%
Ne 1. 11. 15:00
BaníkPlzeň
|25%
|24%
|51%
Ne 1. 11. 18:00
BohemiansSparta
|20%
|24%
|55%
St 4. 11. 18:00 · dohrávka 11. kola
ArtisBohemians
|30%
|28%
|42%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|3
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|4
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|5
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|6
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|7
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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