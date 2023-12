Psotka o ambicích Zbrojovky i změně kádru: Zabere to tři přestupní období

Zbrojovka přezimuje šestá, devět bodů za vedoucím Vyškovem. Co vám z toho vychází pro jaro? Stále boj o první místo?

„Kdybychom vyhráli poslední zápas s Olomoucí B, bylo by to mnohem reálnější. Když jsme tři kola před koncem vyměnili trenéra, vůbec jsme si nemysleli, že bychom se mohli dostat z jedenácti na pět bodů. Jenom to ukazuje, jak je druhá liga nevyrovnaná a jsou v ní překvapivé výsledky. Cíl je jinak pořád stejný, chceme hrát o postup. A kdyby to bylo z prvního místa, je to skvělé.“

Jak vám bylo po šokující porážce s béčkem Sigmy?

„Po dvou předchozích utkáních (3:0, 3:0) byla očekávání veliká. Navíc olomoucké béčko předtím nemělo vůbec dobré výkony. Jenže u nás hrálo skvěle. Nám se na podzim stalo třikrát, že jsme nezvládli potvrdit roli favorita. Ani ti nejzkušenější hráči. Náš výkon byl opět tristní.“

Neměl kouč Tomáš Polách podmínku, že musí vyhrát všechny tři zápasy, aby zůstal ve funkci nadále?