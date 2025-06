Případ Šulc: Slavia řekla NE! Jak je to s nabídkami a co odrazuje top kluby?

Kvalifikační výplach v Chorvatsku (1:5) nastavil českému fotbalu drsné zrcadlo. Odráží se v něm i současná pozice Pavla Šulce (24), nejlepšího hráče Chance Ligy odhodlaného posunout se do top evropské soutěže. Jenže velkými kluby je dosud nechtěný, adekvátní nabídka nikde. Deník Sport podrobně vysvětluje, proč vysněný přestup z Plzně nepřichází. Se Šulcem souvisí i jedna novinka na tuzemském trhu: pokud v létě dojde k transferu, nebude to do Slavie. Mistr svou nabídku totiž stáhl. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu>>>

Pondělní reprezentační duel v Osijeku ukázal mnoho znepokojivých signálů. Mimo jiné i to, kde jsou limity Pavla Šulce. Aby někdo ze zahraničí poslal do Plzně nabídku začínající na sedmi milionech eur (173 milionů korun)? K tomu zatím z řady důvodů nedošlo.

Podle informací Sportu ze hry definitivně vypadla Slavia. O produktivního záložníka hráče měla eminentní zájem. Během jara zintenzivnila snahy o jeho získání, Šulc byl prioritou. O obchodu se diskutovalo na nejvyšší úrovni mezi Adolfem Šádkem a Jaroslavem Tvrdíkem. Slavia byla ochotna zaplatit rekordní sumu atakující sedm milionů eur plus přidat hráčskou kompenzaci.

Šádek sice další posílení konkurence několikrát veřejně odmítl, nabídku z Edenu však na stole měl. To už teď neplatí. Během května si vedení mistrovského klubu vyhodnotilo situaci tak, že na Šulce čekat nebude. Vzápětí dali do Plzně vědět, že už o něj nemají zájem a že jde o jejich definitivní rozhodnutí.

Nejen z důvodů, že podhrotovou či křídelní pozici mají dobře obsazenou (Provod, Kušej, Schranz). Vedení Slavie má totiž rádo, když hráč sešívané barvy preferuje. Jenže Šulc poslal do Edenu vzkaz, že chce primárně do zahraničí. Až ve chvíli, pokud by to nevyšlo tam, by uvažoval o Slavii. Takový přístup Tvrdík a spol. nemají rádi. I proto se Slavia rozhodla na Šulce nečekat.

Případ nejlepšího hráče poslední ligové sezony se táhne dlouhé měsíce. Od loňského léta, kdy měl Šulc za sebou první opravdu povedenou sezonu v Plzni, se spekuluje o tom, že blonďatý reprezentant dostane laso od špičkového evropského klubu. Jenže to nepřichází.

Jedna věc jsou představy, druhá realita. Plzeň si hráče cení na