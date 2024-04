Dostálek o krizi Zbrojovky, Řezníčkově platu, majiteli i „ukecaných“ hráčích

Rok po svém nuceném odchodu z pozice hlavního trenéra Zbrojovky sleduje Richard Dostálek (49) strmý pád slavné značky. Z první ligy až na aktuální nedůstojnou desátou příčku druhé, k tomu šest zápasů bez výhry v řadě a mizerné výkony. Co na to všechno říká? „Brno si zaslouží, aby se spousta věcí změnila,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport.cz bývalý reprezentant, který jako kouč přivedl klub před dvěma lety zpátky do nejvyšší soutěže. Byl však i u sestupů.

Máte pochopení pro to, kam až se Zbrojovka propadla?

„Brno jede v takových vlnách, historicky se to opakuje. Stav, ve kterém teď Zbrojovka je, mě strašně mrzí. Měla by hrát první ligu a nevím, kdy to zase bude.“

Je kádr špatně poskládaný?

„Za mě až tak ne. Když jsem viděl před sezonou hráče, kteří přicházeli, říkal jsem, že Zbrojovka postoupí a nemá ve druhé lize konkurenta. Bohužel přišla jen jména, ne hráči se sportovní formou. Oni jsou ve Zbrojovce, protože o ně asi jinde zájem nebyl. Kdyby ano, šli by za lepším. Mladí hráči jsou v týmu strašně důležití, ale momentálně nemají servis té zkušenosti.“

O největší talenty vždycky klub velmi rychle přijde, nemyslíte?

„Dost mladých jsme v Brně vytáhli. Bohužel se v klubu moc neohřáli a strašně rychle šli pryč. To týmu strašně škodí. Třeba Lukáš Endl podle mě bude ligový fotbalista. Je slušně nastavený, má své kvality. Ale teď nemá takovou formu, jakou by asi měl mít a jakou Zbrojovka potřebuje. Celkově top mladých kluků v kádru moc není a zkušenost mužstvo nedrží.“

Proč Krejčí, Fila, Ševčík, Růsek nebo i David Jurásek hned skočili po nabídce odjinud?

„Ti hráči měli Brnu odvést nějakou práci za to, že je vychovalo…Mladý hráč je