Loučkův student Uhrinčať: Moje cesta ve Spartě je pomalá, ale jistá

Debut Eliase Cobbauta v MOL Cupu proti Zbrojovce a soutěžní start Mathiase Rosse po měsíční pauze dává zase o to víc zapomenout na stopera, který přitom paradoxně do Sparty přišel bojovat o místo ještě o půl roku dřív než tito dva. Jakub Uhrinčať, jestli si ho ještě vybavíte. Pokud nesledujete druhou ligu, asi spíš ne. Slovák zakotvil v béčku a navzdory slušným výkonům to vzhledem k obrovské konkurenci nevypadá, že by se po deseti měsících mělo na jeho pozici něco měnit.