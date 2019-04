Straka o fanoušcích: Bylo to trapný, bolí to. Co zjistil o hráčích? | iSport.cz

Co s vámi dělalo to „přijetí“ od slávistických fanoušků?

„Nechte to, prosím vás, bejt... Nemá cenu se o tom bavit, a já se o tom ani bavit nechci. Ať si každý udělá obrázek sám. Bylo to trapný...“

I proto jste raději nevylézal příliš z lavičky?

„Nechtěl jsem nějakým způsobem rozpoutávat ještě větší emoce, než které už tam byly. Víc k tomu ani nechci nic říct. Samozřejmě, že to taky bolí, to je jasný, když tohle slyšíte.“

A ta vysoká prohra? Bolí podobně?

„Já bych to hodnocení možná nechal na vás...“

Protočil jste sestavu oproti minulému utkání s Baníkem na deseti místech, zřejmě záměrně, protože vaší prioritou je záchrana v lize.

„Absolutně, pro mě je priorita zachránit ligu. Věděl jsem, že má Slavia skvělý tým, a je jedno, kdo za ni bude hrát, já naopak potřeboval vidět i ostatní hráče, abych si udělal obrázek. A u některých mi to opravdu hodně pomohlo.“

Jako že už jste nad některými zlomil hůl?

„Ne, chtěl jsem kluky poznat i ve stresových chvílích, tenhle zápas mi toho zkrátka hodně ukázal.“

Má nejsilnější sestava Karviné na to, aby Slavii zatopila?

„Na kdyby se nehraje, já měl určité důvody, proč jsem to udělal. Šel jsem do toho rizika, i když jsem věděl, proti komu hrajeme. Někteří hráči měli i drobné potíže po Baníku, a je dobře dát příležitost dalším. Jsem u týmu krátce, potřebuju kluky poznat. Realita na tréninku je úplně jiná, než realita na hřišti, tady to bylo neskutečně vidět.“

Teoreticky, kdyby Martin Bakuta místo tyčky dal gól, bylo by to jiné?

„Asi by to bylo jiné, to jo, ale myslím, že i tak by to Slavia uhrála. Mě spíš mrzí výška té porážky, poněvadž si troufnu říct, že jsme soupeři nahráli na gól asi čtyřikrát. Byli jsme zbytečnými partnery.“

