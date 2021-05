Momenty finále: lehkovážnost a hrdinové Slavie, oživlá i hloupá Plzeň

Finále Mol Cupu mezi Plzní a Slavií (0:1) nabídlo zajímavou podívanou, po níž se hostující favorit radoval z double. Pražský suverén se ale na výhru proti Bílkově souboru pořádně nadřel, Viktoria, dokud hrála v plném počtu, předváděla lepší výkon. Co nabídlo utkání, po němž se radovala vítězná parta z Edenu?

Abdallah Sima posílá Slavii do vedení ve finále Mol Cupu proti Plzni

Abdallah Sima posílá Slavii do vedení ve finále Mol Cupu proti Plzni • Foto Pavel Mazáč / Sport

V prvním poločase byla Slavia vlažná. Červenobílí se sice dušovali, že zůstali i v posledních dvou týdnech po zisku titulu a postupu do finále koncentrovaní, ale na hřišti tak v prvních pětačtyřiceti minutách nepůsobili. Dopředu hráli krkolomně, dopouštěli se lehkých ztrát, nebyli tak zarputilí, celkově nevypadali svěže. Hráči Plzně je předčili a „sešívaní“ ustáli zápas bez inkasovaného gólu hlavně díky brankáři Ondřeji Kolářovi. „O přestávce jsme si řekli poměrně ostrá slova v kabině, ve druhém poločase přišla správná reakce,“ poznamenal slávistický asistent Jaroslav Köstl.

Slavia pod vedením trenérského štábu Jindřicha Trpišovského loví trofeje jako zkušená parta rybářů. Jen považte: v lize mistrovský hattrick, tři triumfy i v domácím poháru. Dvakrát z toho byl double. Do toho povedená prezentace v Evropě. Červenobílí prahnou po rekordech, pořád hledají novou motivaci. „Nesmíme ztratit hladovost,“ podotkl Trpišovského asistent Jaroslav Köstl. „Přicházeli jsme sem s tím, že chceme hrát o trofeje. Slavia je na poměry Česka velkoklub,“ dodal Köstl.

Před utkáním zněl odhodlaně, zahodil negativismus a myslel jedině na výhru proti českému šampionovi. Jenže se z něj stal nešťastík zápasu. Dvě zcela zbytečné karty znamenaly Havlovo vyloučení, Viktoria hrála od 54. minuty oslabení. Ráz utkání se poté změnil a Slavia docílila kýženého vítězného gólu. „Hráčům jsem říkal, že musí přidat na důrazu, ale nechtěl jsem takové dva zákroky, co udělal Milan Havel. V jedenácti bychom Slavii porazili," řekl Bílek.

Zazděné šance

Jean-David Beauguel vyhrál hlavu po dlouhém nákopu Staňka, Bucha bleskově posunul na osamoceného Faltu. Zbývalo uklidit míč do sítě, jenže plzeňské křídlo zamířilo jen do nohou gólmana Koláře. Plzeň měla i další šance v závěru, asi nejblíž byl kapitán Jakub Brabec. „Byla to obrovská škoda, v takovém zápase si nevytvoříte deset šancí. Nebyli jsme efektivní," komentoval Bílek.