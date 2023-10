Řezník po pohárové kanonádě: Úkol jsme splnili, padaly pěkné góly

Jak se vám hrálo po delší pauze?

„Pro všechny hráče, nejen pro mě, když delší dobu nehrajeme, platí, že jsme rádi, když dostaneme šanci nastoupit v takovém zápase.“

Byla pauza dlouhá?

„Jasně. Za dobu, co tady jsem, už jsem takovou situaci zažil, ale z opačné strany, kdy čekali jiní kluci a nám v sestavě se dařilo. Je důležité, že šlapeme, držíme se nahoře v lize a vyhráváme v Evropě. Musíme makat a uvidíme, jak to bude dál. Úkol jsme splnili, jsme rádi, že jsme si zahráli a jedeme dál.“

Je složité být neustále nachystaný skočit do zápasu bez delší praxe?

„Samozřejmě, že je to těžké, ale takhle to ve vrcholovém fotbale funguje. To samé v zahraničí, musíme být pořád připravení. Nikdo si nemůže dovolit nic vypustit, mohou přijít zranění, karty a podobně. Je dobře, že jsou takové zápasy. Na divizní úroveň proti nám nastoupil docela kvalitní mančaft.“

Pomohl vám začátek, kdy jste dali brzy gól a do poločasu vedli 3:0?

„Vždycky to tak je. Dali jsme gól, pak spálili nějaké šance, ale do poločasu to bylo v pohodě. Po přestávce už to bylo o něčem jiném. Trošku fyzicky odpadli, byly tam od nás hezké akce a padaly pěkné góly. Jak jsem říkal. Úkol jsme splnili, super.“

Snažíte se být spojkou mezi hráči a trenéry?

„Takhle úplně ne, ale kluci mě berou, já zase beru je. Samozřejmě se je snažím podpořit, i když je to pro mě těžké. Je jedno, jestli je mi 25 nebo 34, ale chci hrát, což je logické. Jsem v takovém mančaftu, kde by chtěl být v mém věku skoro každý hráč. Jsem rád za každou šanci.“

Pomohly vám dnes bohaté zkušenosti nejen z podobných zápasů?

„Nechci zápas zlehčovat, ale pořád jsme hráli proti diviznímu soupeři, to je trošku něco jiného. V dalším kole máme Olomouc, uvidíme, jestli dostaneme zase šanci, to může být jiné. Ale člověk musí být připravený i na takové zápasy proti týmům ze třetí ligy nebo divize, kopat umí dneska skoro každý. Splnilo to účel, zahráli jsme si a to je důležité.“

Nakonec jste se bavili fotbalem a dali deset gólů.

„Je to úplně jiná kvalita, ve druhém poločase odpadl soupeř fyzicky. Ale byly to pěkné akce, pro kluky vpředu to může být vzpruha, že umí dávat góly.“