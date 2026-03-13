Los MOL Cupu: Slezské derby v semifinále, Jablonec doma přivítá Boleslav
Fotbalisté Karviné se v semifinále domácího poháru utkají ve slezském derby s Baníkem Ostrava. V druhém zápase Jablonec přivítá Mladou Boleslav. Rozhodl o tom dnešní los v dějišti finále Hradci Králové. Úředním hracím termínem je středa 22. dubna.
Vítěz domácího poháru se kvalifikuje do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a bude mít jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy. Z MOL Cupu už ve čtvrtfinále vypadli tři největší favorité Slavia, Sparta a Plzeň, semifinále bude bez tří nejúspěšnějších klubů české historie poprvé od sezony 2014/15. Ze hry je i obhájce trofeje Sigma Olomouc.
Karviná se zúčastní semifinále poprvé v historii, Baník naopak druhou sezonu po sobě. Vloni vypadl s Olomoucí. Slezské derby nebude mít vyloženého favorita. Karviná je v ligové tabulce osmá, prohrála ale všech dosavadních šest jarních kol.
Ostrava na předposledním místě bojuje o záchranu, po příchodu trenéra Ondřeje Smetany se ale zvedla a o minulém víkendu rozstřílela Zlín 6:2. Karviná neprohrála ani jeden ze dvou vzájemných duelů s Baníkem v této sezoně, v srpnu ve Vítkovicích zvítězila 2:1, v prosinci se týmy rozešly smírně bez branek.
Jablonec je po vyřazení „silné trojky“ největším favoritem na celkový triumf v MOL Cupu, mezi nejlepší čtyři týmy se probojoval poprvé od roku 2022. Severočeši jako jediní ze semifinalistů bojují o evropské poháry i v lize, v tabulce jim patří čtvrté místo. Ve čtvrtfinále po penaltovém rozstřelu přešli přes lídra nejvyšší soutěže Slavii.
Mladá Boleslav rovněž na pokutové kopy vyřadila finalistu minulého ročníku MOL Cupu Spartu. Středočechům patří v ligové tabulce až 13. místo, podobně jako Baník se ale v poslední době zvedli. Semifinále poháru si zahrají po osmi letech.
Mladá Boleslav s Jabloncem se utkaly na konci února v lize. Středočeský tým doma překvapivě zvítězil 3:0 a soupeře v nejvyšší soutěži zdolal po čtyřech zápasech a sérii tří porážek.
Finále se poprvé od roku 2019 odehraje na neutrální půdě, a to na stadionu v Hradci Králové. Vzhledem k přesunu 27. kola první ligy došlo k termínové změně finále z 13. na 20. května.