Kliment radí Slavii, jak na Kodaň: Zatlačte na slabý článek v obraně

Zobrazit online přenos Rozhodčí Banti – Manganelli, Passeri (všichni ITA) Stadion Telia Parken, Kodaň

Jak velký pojem je FC Kodaň v Dánsku?

„Velký, společně s Bröndby jsou to tam dva největší pojmy. Nevím, jestli bych jeden povyšoval nad druhý. Bröndby je klasičtější klub, je tam dlouho, jeho fanoušci jsou srdcaři. FC Kodaň koupil bohatý majitel, začal tam rvát prachy, za velice krátkou dobu z toho udělal výborný tým.“

FC Kodaň skončila v uplynulé sezoně čtvrtá, což úspěch nebyl. Proč se jim tolik nevedlo?

„Problémy měli a myslím, že pořád mají v obraně. Odešel velký a silný stoper Zanka do anglické ligy a druhý velký stoper byl na rok vyřazen kvůli zranění kolena. Přišli tam sice Michael Lüftner a Vavro ze Slovenska, ale ti nebyli tak zkušení. V obraně jim to trochu skřípalo.“

Aktivní hra a tlak na obranu tedy mohou být pro Slavii receptem na úspěch?

„Myslím, že cesta je, a my jsme ji s Bröndby využívali, vybrat si slabší článek v obraně a hrát na něj presink. Nám se proti nim dařilo, třikrát jsme je porazili a jednou remizovali.“

Na kodaňská derby tak máte příjemné vzpomínky. Jaká jsou?

„Velká, od rána je celé město zahlceno žlutými a bílými barvami. Většinou to končí skandálem, třeba tím, že se fanoušci porvou. Hodně se to tam prožívalo. Když jsme vyhráli, fanoušci nás odměnili, jeli s námi na náš stadion a třeba ještě dvě hodiny potom slavili. Hodně se jim zavděčíte, když zápas vyhrajete.“

Kde naopak vidíte přednosti FC?

„Myslím, že je to komplexní tým, který nevyčnívá nějakou ultra taktikou. Kombinují a čekají na volné políčko, místo, kudy se k soupeři prokombinují. Nemají smrtící protiútoky nebo nějakou jinou zvláštní taktiku.“

Upozornil byste speciálně na některého hráče z kádru?

„Na Kvista. Ten je hodně nepříjemný. Umí ovlivnit rozhodčí a všechny okolo. Když jde kolem vás, třeba vám šlápne na nohu, nebo vám dá loket. U rozhodčího si to pak vyžehlí. Na něj se vždycky hraje špatně.“

Jak se soupeři hraje na kodaňském Parken stadionu?

„Docela špatně. Stadion je krásný, přirovnal bych ho k bundeslize. Vejde se tam přes třicet tisíc lidí, fandí se tam hodně. Je to nepříjemné, ale dá se to, neměl by to být tak velký problém.“

