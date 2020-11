Slavia je bod od postupu! Nemyslet, nespekulovat, velí Trpišovský

Tahle výhra znamená jediné – že postup je fakt blízko. Což je zrovna věta, kterou ani při dobré náladě díky vítězství v Nice 3:1 nechce kouč Jindřich Trpišovský vůbec slyšet. „Na to vůbec nesmíme myslet, nebavit se o tom,“ varuje už teď týden před domácím utkáním s Beer Ševou, které může Slavii definitivně poslat do vyřazovací fáze Evropské ligy.

Jak se k tomu teď postavíte?

„Jak říkám, nemyslet na to, že postup je blízko, nemyslet na žádné role, pozice... Bude to jen o tom zápasu, v němž chceme odčinit porážku, kterou jsme utrpěli v Izraeli. Nespekulovat, chtít prostě vyhrát, nebavit se o tom, co to znamená.“

Příliš jste nespekulovali ani teď v Nice, když jste drželi velmi příznivý výsledek, stále jste působili velmi aktivně...

„Pro nás je to důležité, protože máme nějakou typologii týmu. Když se soupeř při takové kvalitě, jakou má, dostane na balon a drží ho, vy jste pak v pasivní pozici, jen běháte za soupeřem a těžknou vám nohy. Já důležité ten balon udržet, i když jde o určité riziko. Bez toho to ale nejde, protože jinak vás soupeř při takové síle semele. Ani bychom pak neměli sílu chodit dopředu. Pomáhají nám v tom zkušení kluci jako Ondra Kúdela, Honza Bořil, Lukáš Masopust, Ondra Kolář a další se k nim přidávají.“

Je to druhé vítězství nad Nice, jak si toho ceníte?

„Obrovsky. Musím týmu poděkovat, odbojoval to, skvěle šlapal. Byl to velice náročný zápas běžecky, rychlostně, ohledně taktiky a zahráli jsme skvěle, bylo to naprosto zasloužené vítězství. Udělali jsme jen dvě chyby, soupeř jednu potrestal. Dřeli jsme, pracovali a zasloužili si to.“

Jak nečitelné pro vás Nice bylo kvůli problémům s covidem, nebo jak tým často měnil rozestavení během zápasu?

„Je to přední tým francouzské ligy, má skvělé hráče, navíc byli motivovaní tím, že nám chtěli vrátit porážku z Prahy. Používají tradičně dvě rozestavení, do zápasu šli ve třetím... Jenom ve druhé půli třikrát změnili rozestavení, proto si vážím toho, jak dobře jsme na to reagovali. Byly to hodiny rozborů, různých možností, když budou hrát takhle, když takhle... Bylo těžké se připravit a neumím si představit, kdyby tu na stadionu nebylo slyšet, jak složitě bychom si předávali informace.“

Co říkáte na úchvatnou trefu Ondřeje Lingra?

„Všechno to byly krásné góly. U Ondrova gólu si vážím hlavně toho, jak ta akce proběhla, jak si převzal míč a vyvezl ho, jak se dostal do té pozice. To, jak to trefil, je někdy i o štěstí, o rotaci. Ale určitě je lepší, že to takhle vzal Ondra, než kdyby to uděla třeba Ibra Traoré, šance na takový gól by se pak rapidně snižovala...“ (smích)