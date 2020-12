Šarvátky, dusno i podivné střídání. Liberec u premiéry ženských sudích

Fotbalová Evropa zažívá historické časy. Středeční zápas Ligy mistrů Juventus vs. Dynamo Kyjev (3:0) poprvé pískala ženská rozhodčí, Francouzka Stéphanie Frappartová. Ve čtvrtek večer se pohnuly i dějiny Evropské ligy: partii Gentu s Libercem (1:2) řídila ukrajinská sudí Kateryna Monzulová. Většinu svojí premiéry zvládla, ovšem v závěru bylo na hřišti pořádně horko.

Poperou se, nebo ne? A ustojí to drobná rozhodčí Kateryna Monzulová? Poslední vteřiny bitvy Gentu s Libercem byly hodně divoké. Ukrajinská sudí při své premiéře v Evropské lize nejistě ukazovala žluté karty a pak zápas radši ukončila.

V nejlepší možnou chvíli, protože některým hráčům z očí šlehaly blesky. „Rozhodčí to měla hodně těžké, ale během zápasu jsem od ní žádné chyby neviděl. Nechala hře celkem volnost a nedávala zbytečně karty,“ poznamenal liberecký trenér Pavel Hoftych. „Ovšem chvílemi se snažila zjednat si respekt za každou cenu: bylo vidět, že jí chybí trochu víc citu a podle mě byla i dost nervózní. Na konci otočila situace, které jsme měli zahrávat my.“

Trojice ukrajinských rozhodčích dlouho zvládala zápas celkem s přehledem, vystudovaná architektka Monzulová vytáhla první žlutou kartu až zkraje prvního poločasu. Možná to ale mohla udělat už dřív: třeba když na ni dorážel její krajan Roman Jaremčuk, útočník Gentu.

„Tři ženské rozhodčí poprvé v Evropské lize? Musím je strašně pochválit – až na ten konec, který byl hektický. Tak to v podobných zápasech bývá,“ říkal liberecký záložník Jakub Pešek. „V první půli sudí snad nemusela ani udělit žlutou kartu. Měla i respekt, takže super.“

Monzulová musela řešit i jeden kuriózní moment: čtvrt hodiny před koncem se gentský záložník Vadis Odjidja-Ofoe po vystřídání ani nedotkl míče a po pár vteřinách musel z placu odejít. Co se stalo? Odjidja-Ofoe se údajně zranil při rozcvičce – a ačkoliv původně figuroval v základní sestavě, nesměl už do zápasu zasáhnout ani jako náhradník. Proto se na hřiště z lavičky vrátil Sven Kums, jehož Odjidja-Ofoe předtím nelegálně vystřídal a ještě si od něj vzal kapitánskou pásku. „Řekl bych, že to byla chyba realizačního týmu Gentu, už toho hráče nesměli vrátit zpátky,“ vykládal liberecký kouč Hoftych.

Gent mířil k páté evropské porážce v pěti zápasech a frustrace hráčů rychle rostla. Po sérii několika strkanic v rohu hřiště Monzulová včas odpískala konec. „Závěr byl zbytečně nervózní, ale do té doby pískala velmi dobře,“ ocenil Hoftych.

Liberec sice v Gentu vyhrál, ale jaro v Evropské lize ho mine. Ve své skupině skončí třetí, po předposledním podzimním kole má postup v kapse Hoffenheim a Crvena zvezda Bělehrad, s kterou Slovan doma hraje 10. prosince poslední zápas.