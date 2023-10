Fanoušek AS před Slavií: Přijde pomsta za rok 96. Jméno syna podle legendy

José Mourinho ví, že proti Slavii to AS Řím nebude mít snadné • Profimedia.cz

AS Řím nevstoupil do Serie A dobře • koláž iSport.cz

José Mourinho neprožívá s AS Řím dobrý vstup do sezony • Reuters

Všechny cesty vedou do Říma. Takhle vyrážel Giusso (vlevo) fandit AS z Opavy, kde žije. • Giussův archiv

Takhle to vypadá, když se fanoušci AS Řím scházejí v hospůdce před zápasem • Giussův archiv

V rubrice Z KOTLE tentokrát zavítáme do zahraničí. Čech s přezdívkou Giusso odcestoval jako mládenec do Říma na trip, který se malinko protáhl. Ve Věčném městě totiž strávil 24 let svého života. Za tu dobu se naučil perfektně italsky a stal se vášnivým fanouškem AS Řím, který čeká duel se Slavií v základní skupině Evropské ligy. „Vzpomínka na rok 96 bolí, ale věřím, že Slavii uděláme doma i venku,“ hlásí odhodlaně.

Proč jste si vybral zrovna hlavní město Itálie?

„Stalo se to úplnou náhodou, já totiž původně jel do Německa, kde jsem se potkal s kamarádem. Spolu jsme odjeli do Verony a později do Milána. Sedli jsme pak na noční vlak, že se v něm vyspíme a ve dne si Řím projdeme. Pak už jsem zůstal. Našel jsem si práci, vystudoval jsem tam střední školu ekonomicko-potravinářskou. Rozhodl jsem se studovat, protože jsem v italštině poslal jedné holce romantickou SMS a ona mi ji vrátila opravenou zpátky, tak jsem říkal, že musím jít studovat.“ (smích)

Na Apeninském poloostrovu je fotbal téměř náboženství. Potvrdíte to?

„Jednoznačně. Existují tři otázky, které vám vždy Ital položí. Jak se jmenuješ, jaké jsi znamení a komu fandíš, to je vše.“

A co ta stinná stránka podobných vášní? V Římě se fandí AS, Laziu, potažmo Juventusu. Dostalo vás fandění někdy do problémů s někým z jiného fanklubu?

„Do potíží přímo ne, ale je jasné, že v Římě je prostředí konkurenční. Paradoxně jsem ale rád chodil ve městě do dvou hospod a shodou okolností obě patřily nějakému fanouškovi Lazia. Přitom to bylo v pohodě. Samozřejmě se nějak navzájem dobíráte, ale nikdy jsem nezažil nějaké násilnosti ve městě nebo na výjezdu.“

Čím si získal AS Řím vaše srdce?

„Velký vliv měli první kamarádi, kteří mě brali každé pondělí zahrát si fotbálek. Oni fandili AS. Pak trochu později, když potřetí AS vyhrálo ligu v roce 2001, to už jsem byl úplně pohlcen. Šel se tam takový oslavný okruh pod Neronovou zónou, skrze Circo Massimo, milion a půl lidí slavilo. Koupil se Gabriel Batistuta, nedlouho na to se mi narodil syn, tak dostal jméno Gabriel.“

V Česku známe rivalitu mezi pražskými „S“, ve Slezsku zase mezi Opavou a Baníkem. Je nevraživost mezi AS a Laziem ještě jiný level?

„Je to srovnatelné, ale opravdu málokdy jsem zažil, že se v Itálii fanoušci rvou. Rozhodně to není jako mezi Opavou a Baníkem. Fanoušci v Římě jsou vůči sobě tolerantnější. Spíše se v Itálii více hecují v dobrém smyslu. Příznivci AS se sice logicky s Laziem rádi nemají, ale když už, tak více šarvátek je mezi fanoušky Říma a Neapole. Myslím, že snad před rokem došlo na rvačku obou táborů někde na dálnici, když jely odněkud z výjezdu. Chci ale dodat, že v Římě je i v rámci klubu více skupin fanoušků, takže ta subkultura tam není tolik přehledná.“

Můžete přiblížit, jaké skupiny máte na mysli?

„Máte třeba Ultras, Boys a další. Na stadionu se to všechno semkne, ale každá ta skupina má jiné politické názory, kdy je právě i některé partaje finančně podporují. Mají svá místa na stadionu a společnou mají jen náklonnost ke klubu.“

Je José Mourinho momentálně tím správným koučem pro AS?

„Je nedotknutelný. Jsem přesvědčený, že ho jen tak neodvolají, protože má zastání u fanoušků. Hodně této situaci pomohl triumf v Konferenční lize, protože pohár jsme dlouho potřebovali. Poslední trenér takového kalibru v klubu byl Fabio Capello, pod kterým jsme udělali titul v roce 2001.“

Jenže start do ligy se nevydařil. Dostal flastr za urážky rozhodčího po finále posledního ročníku Evropské ligy. To mu neškodí?

„Tak špatný start do ligy byl samozřejmě varovným signálem, ale co se týče toho chování, tak není co řešit. Tohle je Mourinho. On takový byl vždycky. Myslím, že fanoušci na něm taky milují to, že je svéhlavý. Kam vítr, tam plášť u něj neuvidíte. Pochopitelně se najdou i ti, kterým vadí, ale drtivá většina fandů stojí za ním.“

Co říkáte na letní posily?

„Uvidíme. Lukaku se mi hodně líbí, to je světový útočník. Řekl bych, že máme celkově hodně dobrý tým. Tohle je mančaft na Ligu mistrů.“

Považujete tedy základní skupinu EL se Slavií, Ženevou a Šerifem Tiraspol za skupinu, ze které nejde nepostoupit?

„Přesně tak. Nepostoupit z této společnosti dál by bylo fiasko. Upřímně si myslím, že nepostoupit z jakékoliv skupiny Evropské ligy by bylo zklamání. Zopakuju to, že AS je momentálně kvalitou kádru klubem na Champions League, takže já doufám v další finále.“

Má Slavia šanci něco proti AS Řím uhrát?

„Byl jsem na zápase v roce 1996, takže stát se může vše, ale doufám, že nebude platit opakování historie. Slavia je přední klub v Česku, jsou skvěle fyzicky připravení a určitě je nesmíme podcenit, ale doufám, že je uděláme doma i venku.“

Ano, památný rok 1996 pro Slavie v Poháru UEFA, kdy vyřadila AS Řím a došla pak do semifinále. Bylo to velké zklamání?

„Zklamání je slabé slovo. Ta postupová branka Jiřího Vávry padla v posledních minutách prodloužení, my jsme vedli 3:0. Dva góly dal Moriero, jeden Giannini. Než Vávra skóroval, tak jsme nikdo vůbec nepřemýšleli nad tím, že by tohle dopadlo špatně, ale nakonec slzy. Fotbal je holt někdy krutý.“

Jaká byla reakce fanoušků po losu, kdy AS dostalo do skupiny Slavii?

„Hned po losu to byla první věc, na kterou si hlavně ty starší ročníky vzpomněly. Jdeme na revanš.“

Je velký problém, že José Mourinho pyká 4 zápasy v evropských pohárech, kdy nemůže koučovat přímo u střídačky kvůli urážkám rozhodčího po posledním finále EL?

„Vždycky tvrdím, že na place jsou hráči. On je připravuje a to, že zrovna nebude u postranní čáry v zápase, by nemělo mít nějak zásadní vliv. Věřím v profesionalitu hráčů.“

Vypadá to, že na domácí zápas Slavie proti AS Řím bude opět v ulicích Prahy řada Italů bez vstupenky. Nemůže dojít k problémům?

„Jak jsem zaznamenal v různých skupinách na sociálních sítích, tak se chystají do Prahy minimálně čtyři tisíce fanoušků, ale nemyslím si, že budou dělat nějaké potíže. Projdou si Prahu a bude klid. Když AS hrálo v Plzni, tak jsme seděli s fanoušky Viktorky v jedné hospodě a klábosili. Vše v pohodě. Vždycky můžou být výjimky, ale to už neohlídáte, když někomu přeskočí.“

A co se týče toho venkovního zápasu, na co se mohou fandové Slavie těšit na Stadiu Olimpiku?

„Řeknu vám, na co se těšit určitě nemůžou, a to je alkohol, protože se tam prodává jen nealkoholické pivo, což Italům vůbec nevadí. Jinak co se týče dalšího občerstvení, tak bych lhal, protože už je to taky pár let, co jsem se vrátil do Česka, navíc ten sortiment měli pro hosty vždycky trochu omezenější, co si pamatuju. Určitě se ale taky můžou těšit na peklo, protože když tam Římani spustí chorály, tak hosté jakoby tam nebyli. Jedná se navíc o jednu z posledních sezon, co budeme hrát na Stadiu Olimpiku, protože se AS bude stěhovat na nový stadion. A pokud se nepletu, tak držíme snad šňůru 50 nebo 60 utkání v řadě, kdy je vyprodáno.“

Jak často jezdíte teď na zápasy AS Řím?

„Abych se přiznal, tak na domácím zápase v Římě jsem nebyl už několik let, byť do Itálie jezdím pracovně, maximálně ale někam na sever do Udinese nebo Verony. Snažím se jezdit na výjezdy v evropských pohárech, když jsme hráli třeba v Rakousku proti Sturmu Graz, byl jsem v Plzni a teď doufám, že se dostanu i na Slavii.“