AS Řím se před Slavií trápil, Mourinho vyloučen. Šlágr zvládl Juventus

AS Řím se na výhru proti Monze nadřel • ČTK/AP

AS Řím se na výhru proti Monze nadřel • ČTK/AP

AS Řím se na výhru proti Monze nadřel • ČTK/AP

Čtvrteční soupeř Slavie v Evropské lize rozhodně není ve velké formě. AS Řím vedené Josém Mourinhem udolalo více než poločas v deseti hrající Monzu pouze 1:0 gólem v nastaveném čase. „Jsem samozřejmě rád za tři body, ale můj tým se dnes trápil. Bude to i reprezentační přestávkou,“ našel hned důvod špatného výkonu portugalský trenér, jenž byl v samotném závěru zápasu vyloučen za nesportovní gesta.

Je to prostě Special One. Ani v 60 letech si neodpustí své typické rýpance, hlášky a výrazná gesta. Proti Monze ovšem José Mourinho opět překročil únosnou mez. Od počátku minulé sezony Serie A již počtvrté. V italské nejvyšší soutěži za tu dobu nikdo nebyl vyloučen vícekrát, a to mezi hráči ani trenéry.

Co se přihodilo tentokrát?

V jedenácté minutě nastaveného času utkání s Monzou doputoval na lavičku domácího celku, který v té době vedl 1:0, míč a hostující hráči se domáhali jeho rychlého vrácení, aby mohli ještě jednou zaútočit a srovnat. Tábor Giallorossi se ovšem k ničemu takovému neměl a portugalská trenérská hvězda navíc svým protějškům zažitým gestem naznačila, že jsou to uplakánci. Sudí Giovanni Ayroldi toto nesportovní chování bez váhání ocenil červenou kartou.

„Trochu jsem gestikuloval, ale neřekl jsem nic sprostého či ofenzivního. Byla to reakce na předešlý ročník, kdy o nás talentovaní, avšak nezkušení, lidé z realizačního týmu Monzy říkali nepěkná slovíčka. Dnes se u postranní čáry předváděli pouze oni. My jsme na rozdíl od nich na rozhodčí netlačili,“ popsal inkriminovaný moment sám Mourinho, který kvůli vyloučení přijde minimálně o šlágr 10. kola Serie A, při němž se AS Řím představí na hřišti Interu.

Portugalec ovšem jinak měl pro své soupeře pouze slova chvály.

„Dnes si Monza nezasloužila prohrát. Dělali jsme spoustu technických chyb a na hráčích bylo vidět, že jsou fyzicky vyždímaní po náročném cestovaní při reprezentační přestávce. Monza má dobré hráče, dobrého trenéra a pro nás to byl nesmírně těžký zápas. Vyhráli jsme ho srdcem,“ uznal Mourinho sílu celku z milánského předměstí.

Svěřenci Raffaela Palladina byli zpočátku duelu aktivnějším týmem, který se snažil tvořit hru. Domácí Giallorossi naopak pouze vyčkávali v hlubokém bloku a kromě ojedinělé příležitosti Andrey Belottiho nijak neohrožovali branku soupeře.

Ráz utkání přitom příliš nezměnilo ani vyloučení hostujícího Danila D'Ambrosia ze 41. minuty.

Monza se i v oslabení dostala do řady dobrých příležitostí a z věčného města si klidně mohla odvést tři body. Trápení domácích rozseknul až střídající Stephan El Shaarawy, jenž si v nastaveném čase našel odražený míč ve vápně a poslal jej do sítě.

„Bez Paula Dybaly a Lorenza Pellegriniho nám chybí kreativita ve středu pole. Stejně tak nemáme rychlost po zisku míče. Musíme na tom zapracovat. Dnes jsme riskovali, protože pro nás remíza nic neřešila a byli jsme naštěstí odměněni,“ uzavřel Mourinho, který si proti Slavii ještě bude odpykávat svůj čtyřzápasový trest v soutěžích UEFA za výroky po finále Konferenční ligy.

Juventus vyhrál na hřišti AC

Šlágr devátého kola Serie Amezi AC Milán a Juventusem Turín skončil výhrou hostů 1:0. Rozhodl bývalý hráč AC Manuel Locatelli.

Milánští museli hrát dlouho v oslabení, ve 40. minutě byl vyloučen Thiaw. Dvaadvacetiletý německý obránce stáhl útočníka hostů Keana, který by jinak postupoval sám na branku.

Juventus využil přesilovku v 63. minutě, kdy Locatelliho střelu tečoval do vlastní sítě Krunič, který byl na hřišti pouhé tři minuty. Gól byl nicméně připsán nynějšímu záložníkovi „Staré dámy“, který se tak zvládl prosadit v dresu AC Milán do sítě Juventusu i naopak.

Novým lídrem tabulky je díky výhře Juventusu Inter Milán s 22 body. Druhý AC Milán má o bod méně a třetí Juventus ztrácí na čelo dva body. Milánští „Rossoneri“ prohráli po čtyřech výhrách v řadě, Juventus proti AC v lize uspěl poprvé od 6. ledna 2021.

První asistenci v dresu Cagliari si připsal český fotbalista Jakub Jankto. Jeho tým remizoval na hřišti Salernitany 2:2 a zůstal bez výhry poslední. Všechny čtyři branky padly až v závěrečné čtvrthodině, domácí dokázali dvakrát vyrovnat, podruhé z penalty v nastaveném čase.

Italská fotbalová liga - 9. kolo:

AS Řím - Monza 1:0

Branka: 90. El Shaarawy

Boloňa - Frosinone 2:1

Branky: 19. Ferguson, 22. De Silvestri - 63. Soulé z pen.

Salernitana - Cagliari 2:2

Branky: 86. a 90.+4 z pen. Dia - 79. Luvumbo, 88. Viola

Bergamo - FC Janov 2:0

Branky: 68. Lookman, 90.+5 Ederson

AC Milán - Juventus Turín 0:1

Branka: 63. Locatelli