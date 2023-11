Haraslín: Změny pomohly. Proč jsem nehrál od začátku? Já se cítím fajn

Jde o velkou komplikaci?

„Je to pro mě smutné, protože jsme tady chtěli bodovat, vyhrát. Pořád máme před sebou ještě dva zápasy ve skupině, ještě se o to popereme.“

Začátek jste strávil na lavici. Jak si vysvětlujete ten špatný vstup do zápasu?

„Pro mě je to těžká otázka, protože jsem nebyl na hřišti. Ale řekli jsme si, že nesmíme dělat zbytečné chyby, ale to se nepovedlo. Moc se nám nedařilo, v prvním poločase nám dali dva góly, byli lepší. Ale myslím, že za druhou půli jsme si možná ten bod zasloužili.“

Hráli jste v jiném rozestavení než obvykle, vy na jiném místě. Bylo složité zorientovat se?

„Myslím, že to pro nás nebylo nic moc nového. Když vám nejde první varianta, tak zkoušíte i na tréninku druhou. Trenéři vždycky dobře zareagují, bylo potřeba něco změnit. Když jsme přešli do jiného rozestavení, byli jsme nebezpečnější. Myslím, že jsme je přehrávali ve středu a já jsem měl pak i mezi stopery dost prostoru.“

Měl jste ještě další šance, že?

„Mimo gólu ještě dvě. Nejdřív po rohu tam odražený balon, střela šla těsně vedle brány. Druhou jsem tlačil do brány. Po zemi by to neprošlo, protože tam šel obránce do skluzu, proto jsem to dával na druhou tyč, ale brankář zakročil.“

Naskočil jste na půl hodiny. Na víc to po zranění nebylo?

„To není moc otázka na mě. Řekl jsem, že jsem fajn, ale trenéři se mnou měli nějaký záměr.“

V první půli udělal chyby obránce Gomez. Podpořili jste ho?

„Těžko se mi na to odpovídá, nebudu hodnotit další hráče, nejsem trenér. Chyby se stávají, určitě nebudeme házet vinu jeden na druhého, na třetího. Prohráli jsme jako mužstvo, ale jdeme dál. Čekají nás další zápasy, přesun ze Skotska do Prahy, pak zase do Ostravy.“

Ve druhé půli jste dlouze diskutoval s domácím koučem Clementem. O čem?

„Oni se rozčilovali, že jim nebyl uznán třetí gól, proto jsem mu říkal, že to byl jasný faul. Když soupeř odstrčí hráče, tak to tak je. Ale víc bych to nechtěl komentovat.“