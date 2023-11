MATEMATIKA: Plzeň a Slavia mají jisté jaro, Sparta musí ještě zabrat

Slavia a Plzeň vědí, že si v Evropě zahrají i na jaře. Sparta tuhle jistotu zatím nemá a spíš než na druhé místo se musí dívat pod sebe, aby udržela třetí. To by jí poslalo alespoň do Konferenční ligy. Jak si české týmy stojí?

SLAVIA: Nejméně Konferenční liga

Slavia má jistotu, že v Evropě zůstane do jara. Ve skupině bude nejhůř třetí, což znamená účast alespoň v Konferenční lize. Velmi blízko má však k postupu v rámci Evropské ligy. Druhé místo si bez ohledu na ostatní výsledky zajistí, pokud získá bod se Servette.

Pokud by získala bod se Šeriffem, pak by mohla nastat shoda na deseti bodech se Servette, případně i s AS Řím a rozhodovaly by vzájemné zápasy.

Pravděpodobnější je však její souboj s AS Řím o prvenství ve skupině, které znamená skok rovnou do osmifinále EL. Při bodové shodě s Mourinhovci by rozhodovalo celkové skóre obou týmů, protože vzájemné duely skončily 0:2 a 2:0. Slavia má nyní skóre o dva góly lepší .

PLZEŇ: Skok rovnou do osmifinále

Tady je to hodně jednoduché. Plzeň vyhraje svou skupinu a ví, že se vyhne předkolu play off a na jaře skočí rovnou do osmifinále Konferenční ligy.

SPARTA: Nejspíš boj o třetí místo

Evropskou ligu Sparta nemusí zachránit, ani když dvakrát vyhraje. Ke třetímu místu a jaru v Konferenční lize, aniž by se musela ohlížet na soupeře, potřebuje v tuto chvíli výhru na hřišti Arisu.