ZNÁMKY Slavie: Provod NEJ. Bořilův hořký večer a evropské eso zklamalo

Začalo to dobře, Slavia se dostala do vedení, jenže pak se dostavil zmar… Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského zahazovali šance a nakonec doma s Fenerbahce padli 1:2. V hlavní fázi Evropské ligy si připsali třetí prohru v řadě a výrazně si tak zkomplikovali cestu za postupem. Jak jejich výkony v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ viděl deník Sport? Pro zobrazení hodnocení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.