Trpišovský: Nejsložitější doba... Když konečně spojíme vazby, tak se zbortí

PŘÍMO Z KLUŽE | Slavia se vrátila na místo, kde zarazila do země pevné základy postupu do Ligy mistrů. Před třemi lety v Kluži v rámci v play off vyhrála 1:0. „Tehdy byl s námi Nico Stanciu, po zápase přijela celá jeho rodina na hotel, bylo to moc příjemné,“ naskočí Jindřichu Trpišovskému poněkud nefotbalová vzpomínka. Současné dny jsou o dost trudnější. Mužstvo má problémy ve venkovních zápasech, nedaří se mu střelecky a také v Konferenční lize je na hraně. Vzhledem k vyrovnané tabulce, kde mají všechna mužstva totožný počet bodů, potřebuje ve čtvrtek v Rumunsku uspět. „V sestavě uděláme změny,“ přiznává trenér. I proto, že sešívané zase šíleně limituje neutěšené zdraví mnoha borců.

Dýchla na vás nálada z před tří let, kdy jste na stadionu Constantina Radulesca vyhráli 1:0 a výrazně se přiblížili Lize Mistrů?

„Už ve chvíli, kdy nám Kluž vylosovali, tak jsem si vzpomněl. Hráli jsme tady první zápas. I přes vítězství jsme nevěděli, jak se to bude dál vyvíjet. Vybavuji si tedy hlavně přípravu na utkání a obrovské očekávání, které všichni v klubu měli. Dále se mně vybavily věci při příjezdu na hotel. Tehdy byl s námi Nico Stanciu, po zápase přijela celá jeho rodina na hotel, bylo to moc příjemné. Sportovní gró ale samozřejmě bylo v samotném zápase a pak doma v Edenu. Na to se nezapomíná.“

Pojďme do současnosti. Dva zápasy jste neskórovali, zahodili plno velkých šancí. Pomohlo by týmu otevřít brankový účet zápasu?

„Jsem o tom přesvědčený. Ostatně to potvrzuje i sezona. Když jsme dali první gól, byl náš výkon hodně kvalitní. Naopak v případě inkasování, jsme zápas bodově nevzládli, nebo šel výkon strmě dolů. S Hradcem, na Slovácku, s Olomoucí a nakonec i s Kluží. Zítra si půjdeme za první brankou.“

V Praze vycházela Kluž z úporné defenzivy. Čekáte od ní to samé?

„Bude hrát stejně. Mají skvělého trenéra Dana Petresca, u mužstva je dlouho. Herní styl je proto pořád stejný. Vzpomínám si, že před třemi lety bylo plno, frenetická atmosféra, hnala domácí do útoku. Když prohrávali, útočili hodně v lidech. Zítra budou určitě odvážnější a víc se tlačit do útočné fáze.“

PRVNÍ DOJEM: Tak trochu špinavý zápas. Kluž dala Slavii ochutnat Balkán Video se připravuje ...

V aktuální sezoně máte zlou bilanci ve venkovních zápasech. Budete upravovat některé detaily ve hře, aby to ve čtvrtek bylo mnohem lepší?

„Ano, a hodně. I vzhledem k tomu, jak kádr vypadá. Především potřebujeme mít jiný naturel, jinou mentalitu. V sestavě uděláme změny, už kvůli soupeři, který je v některých věcech hodně silný. Abychom uspěli, potřebujeme zlepšit vzdušné souboje, standardní situace, kvalitně hrát na silné útočníky Kluže. Zjednodušeně navázat na domácí zápas, vzít si, co nám fungovalo v ofenzivě, a být produktivní v koncovce. A vyvarovat se prohraných soubojů.“

Vzhledem k vyrovnanosti skupiny, čeká vás jeden z nejdůležitějších zápasů ve Slavii?

„Každý zápas je důležitý. Obzvlášť ve Slavii. Za těch 4,5 roku jsme odehráli spoustu utkání, které rozhodovaly o titulu, nebo i o postupu ze skupiny. Namátkou Union, Petrohrad, Haifa, vyřazovací zápasy v jarní fázi evropských pohárů. Finále domácího poháru, zápas s Kluží o Champions League. Takže nejdůležitější duel mě rozhodně nečeká.“

Jaký je zdravotní stav kádru?

„Přiznám se, že ze zdravotního hlediska jde o nejsložitější dobu, kterou jsem ve Slavii zažil. Už zápas v Olomouci nehrálo spoustu kluků, týmu to samozřejmě vůbec neprospívá. Zranění, nemocí a dalších problémů je velká řada. Nemáme Ševčíka, Provod se zranil při střele v Olomouci, do Kluže odcestovali čtyři hráči, kteří nejsou stoprocentní. Masopust přišel v pondělí po nemoci, má vůbec problém absolvovat trénink. Lingr také není zcela fit, to samé Olayinka. Jeden hráč nám dnes ulehl s teplotou. Zbytek kluků je v pořádku, mění se to ale každý den. Jsme ve fázi, která není vůbec dobrá. Kádr ale máme široký, musíme si poradit. Je to spíš o typologii, protože nám chybí vysocí hráči, nebo vápnoví. Ale i tak postavíme dobrou základní jedenáctku.“

I pro vás musí být taková neutěšená situace velmi složitá, ne?

„Samozřejmě, furt to řešíme. V týmu jsou neustálé změny. Když se něco daří a konečně spojujeme vazby, tak se všechno zase zbortí. To ale fotbal přináší. Před sezonou jsme si malovali, že budeme hrát se středem Holeš, Provod a Ševčík. Nejen, že společně nenastoupili ani jednou, ale momentálně nemáme nikoho z této trojice k dispozici... Tým je ale kvalitní, musíme si s tím poradit. Kádr byl před sezonou stavěný tak, aby krizové situace zvládl.“