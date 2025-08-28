ZNÁMKY Sparty: Mdlá premiéra Mannsverka, pochvala brankáři. Řekl si Eneme o větší prostor?
Poslední krok bývá nejtěžší, Spartě to ukázala odveta na hřišti FC Riga. Díky dvougólovému náskoku se svěřencům Briana Priskeho podařilo doslova protrápit do Konferenční ligy. Letenský útok v Lotyšsku nepředvedl svůj nejlepší výkon, naopak ale zářil brankář Peter Vindahl. Jak výkon všech sparťanských hráčů v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ohodnotil deník Sport? Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.