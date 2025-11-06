Prý už bylo hůř. Jak Sparta (vy)řeší propad: návrat lídrů i ztráta mezi stopery
Sparta není v pohodě. A proto trenér Brian Priske čelil před utkáním Konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová smršti dotazů, jak situaci spravit. „Uvědomujeme si, že máme co zlepšovat,“ řekl dánský kouč. „Ale nemůžeme za tři měsíce všechno změnit a myslet si, že budeme hrát skvěle celou sezonu. Chvíli to trvá.“ Jaké úpravy se nabízejí?
Fanoušci se pomalu začínají obávat toho, že Sparta se po roce řítí do další výsledkové krize. A ta ji klidně může stát na konci května (dosud velmi vyrovnaný) boj o mistrovský titul.
Vždyť letenský tým přišel po nedělní porážce 1:2 s Karvinou o první místo ligové tabulky, když pustil před sebe Slavii. Byť jen o skóre. „Zápas jsme si prohráli sami, protože jsme podali slabý výkon,“ zdůraznil kapitán Lukáš Haraslín. „A víme, že takové zápasy ve Spartě nemůžeme předvádět.“ Přesto horších výkonů ze strany Sparty v posledních týdnech přibývá.
„Nemyslím si, že by to pro mě byla nejtěžší situace v nové roli,“ prohodil Haraslín, který převzal kapitánskou pásku před startem soutěžního ročníku po Filipu Panákovi. „V úvodu sezony jsme remizovali v Jablonci a prohráli v Aktobe, což bylo mnohem složitější.“
Momentálně platí, že Pražané vyhráli jediný z posledních pěti zápasů. Říjen odstartovali remízou proti Slavii, po reprezentační přestávce se vrátili do ligy bodovým ziskem na Slovácku a na prohru v Rijece zareagovali výhrou nad Bohemians. A o výsledku v Karviné už byla řeč.
„Od Sparty určitě očekávám víc,“ uvedl expert deníku Sport David Kobylík. „Má kvalitu, ale chybí jí produktivita. A teď si ani nevytváří tolik šancí,“ poznamenal.
S tím Brian Priske souhlasil. „Taktika je důležitá, ale vždycky záleží na individuálních výkonech. Jde o to, abychom dosáhli maximální kvality ve hře – v ofenzivě i defenzivě,“ vyprávěl dánský kouč. „V posledních zápasech jsme neměli moc příležitostí, nedali jsme moc gólů. Proti Rakówu máme určitě obrovský prostor ke zlepšení,“ pokračoval.
Priske připustil změny v sestavě
To potvrzují také čísla z posledních pěti zápasů. Sparta v nich třikrát zůstala ve statistice očekávaných gólů pod hodnotou 1,0 – proti Rijece zaznamenala tři střely na branku, na Slovácku dvě. Stejně tak v Karviné.
Zásadní zprávou je definitivní návrat Haraslína, který konečně doléčil poraněný kotník a v neděli odehrál necelých dvacet minut. „Skoro jsem vypadl i v Karviné,“ překvapil ve středu na tiskové konferenci. „Dal jsem si na snídani vajíčka a celý den mě bolelo břicho. Ale cítím se fajn a věřím, že se to bude jen zlepšovat a budu pomáhat týmu na hřišti.“ Dá se předpokládat, že proti Rakówu nastoupí.
A nabízí se další změny v sestavě, což Priske připustil. „Někteří hráči dostanou šanci se ukázat. Jiní podali v Karviné špatný výkon, což má ve Spartě následky,“ nastínil. Na pozici pravého wingbeka by mohl naskočit Pavel Kadeřábek, jenž nezasáhl do tří zápasů v řadě. „Prostě jsem vybral Angela Preciada,“ odpověděl Priske na důvody malého herního vytížení českého obránce. „Oba jsou skvělí, ale ne vždy můžou hrát ve stejném zápase. Ale s Kadeřem jsem maximálně spokojený.“
Otázkou je složení stoperské trojky. Tam je potíž. Jakub Martinec nesmí hrát, protože chybí na soupisce pro Konferenční ligu. Elias Cobbaut je dlouhodobě zraněný a nepříjemností jsou zdravotní problémy Asgera Sörensena, jenž se vrátí až po reprezentační pauze. Vpravo tak zřejmě nastoupí Emmanuel Uchenna, uprostřed Filip Panák a vlevo Jaroslav Zelený. Alternativa je Adam Ševínský.
„Musíme v každém případě ukázat, že zápas v Karviné byl jen blbý výpadek. Musíme potvrdit naši sílu a kvalitu,“ burcoval Haraslín. Ano, tři body do tabulky Konferenční ligy by se Spartě hodily.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Mainz
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Raków
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|11
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|16
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Rijeka
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|20
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|21
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|23
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|24
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|25
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|26
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|28
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|31
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32
Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Shamrock
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off