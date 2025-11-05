Předplatné

Priske slíbil změny v sestavě. Komentoval (ne)nasazení Kadeřábka i zranění

Pavel Šťastný
Konferenční liga
Zákonitě se musel vrátit k nedělní porážce 1:2 v Karviné. „Podali jsme velmi špatný výkon. A jsme si toho všichni vědomi,“ zmínil Brian Priske, trenér Sparty, na tiskové konferenci před čtvrtečním utkání Konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová.

Zabýval jste se po Karviné především defenzivou?
„Já osobně i celá Sparta chceme vyhrávat trofeje a k tomu je potřeba kvalitní defenziva. Zatím si myslím, že si v této sezoně vedeme směrem dozadu velmi slušně, je to v pohodě. I když všichni víme, že v Karviné to byl v defenzivě náš nejhorší zápas.“

Jak na to zareagovat?
„Musíme zapracovat na taktické stránce jako tým, ale taky je potřeba přidat víc individuální kvality. Hráči se musejí v konkrétních situacích zachovat líp.“

Stejně tak při výstavbě hry? Protože v Karviné jste měli velmi nízkou hodnotu očekávaných gólů.
„Rozhoduje individuální kvalita. Samozřejmě se můžeme bavit o taktice, nebo herním stylu. Ale nakonec je to o tom, aby hráči odváděli na hřišti maximum. Ať už jsou to obránci nebo útočníci. A ano, nevytvořili jsme si tolik šancí, kolik bych si představoval, ale pořád platí, že jsme dali nejvíc gólů v české lize. To je taky pozitivní. Ale jsme ve Spartě, chceme být úplně nejlepší. A vím, že může být lepší.“

Půjde to postupně?
„Pořád máme co zlepšovat. A říkal jsem to celou dobu – nejde všechno změnit během tří měsíců. Chce to čas. Já vím, že kluci umějí hrát dobře, být nebezpeční, ale klíčem je konzistence. To se snažíme dostat do týmů a to také souvisí s tvorbou sestavy.“

Dáte sestavě z Karviné druhou šanci, nebo dostanou příležitost hráči s nižším vytížením?
„To je zajímavá otázka, na kterou je těžké odpovědět. Ve Spartě musíme vyhrávat každý zápas – zítra, pak v neděli a po reprezentační přestávce znovu a znovu. To znamená, že hráči musejí neustále odvádět maximum, podávat co nejlepší výkony. A já zase musím někdy protočit sestavu, dostat do hry další hráče. Takže ano, zítra budou v sestavě nějaké změny, ale z různých důvodů.“

Z jakých?
„Někteří si zaslouží šanci. A jiní třeba podali proti Karviné slabý výkon, což má následky, pokud hrajete ve Spartě.“

Proč vypadl ze sestavy Pavel Kadeřábek?
„Protože jsem se rozhodl pro Angela Preciada. Už dřív jsem říkal, jaké jsou mezi nimi rozdíly a v čem jsou jiní. Bohužel nemohou nastupovat oba, i když už jsme si to v některých zápasech vyzkoušeli. Každopádně s Kadeřem jsem maximálně spokojený.“

Na tréninku chyběl stoper Asger Sörensen. Jak je na tom?
„Jeho stav se zlepšuje, ale nebude hrát. Stejně tak o víkendu. Očekávám, že se vrátí po reprezentační přestávce.“

Potřebujete ve čtvrtek vzhledem k boji o postup do další fáze bodovat?
„Potřebujeme v Konferenční lize další vítězství, protože jsme ztratili body v Rijece. A tohle je ohromně důležité utkání, které chceme vyhrát. A taky nám může vrátit zpátky sebevědomí po zápase s Karvinou.“

Co očekáváte od soupeře?
„Je to velmi dobrý tým, který vychází ze stejného rozestavení jako my. Mají kvalitní hráče do ofenzivy, kterou podporují wingbeci. Vede je kvalitní trenér, který dal týmu skvělou organizaci. Určitě to nebude snadný zápas.“

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2AEK Larnaka22005:06
3Celje22005:16
4Samsunspor22004:06
5FC Lausanne22004:06
6Mainz22002:06
7Vallecano21104:24
8Raków21103:14
9Štrasburk21103:24
10Noah21102:14
11Jagiellonia21102:14
12AEK Atény21017:33
13Zrinjski21015:13
14Lech Poznań21015:33
15Sparta21014:23
16Crystal Palace21012:13
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Rijeka21011:13
20Škendija21011:23
21AZ Alkmaar21011:43
22Lincoln21012:63
23KF Drita20202:22
24Häcken20202:22
25KuPS20201:12
26Omonia Nikósie20111:21
27Shelbourne20110:11
28Olomouc20111:31
29Universitatea Craiova20111:31
30Breidablik20110:31
31Slovan Bratislava20021:30
32Hamrun20020:20
33Shamrock20021:60
34Kyjev20020:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

