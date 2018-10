Řezník po přídělu od AS Řím: Jsou jinde, potrestali každou naši chybu

Odpovídá výsledek rozložení sil mezi oběma týmy?

„Asi jsme viděli, že to je realita. Bohužel, ale AS má vyspělé mužstvo. Dostali jsme brzo gól, pak druhý do poločasu. Třetí branka to zlomila, pak jsme běhali bez balonu, docházely nám síly. Bohužel to dopadlo takhle.“

Převládá ve vás bezmoc nebo naopak vztek, že jste mohli udělat víc?

„Štve nás to. Bohužel jsme se utvrdili, že AS Řím je někde jinde než my. Byli silní na balonu, mají vyspělé mužstvo. Potvrdili kvalitu.“

Vyčítáte si rozhodnutí před prvním inkasovaným gólem, kdy jste se snažil vystavit Džeka do ofsajdu?

„Šel jsem doprostřed s hráčem, pak jsem se otočil a viděl Džeka na straně. Tušil jsem, že to bude Kolarov dávat z jedničky, zkusil jsem to. V ofsajdu bohužel nebyl.“

Džeko vám nasázel hattrick, v součtu už osm branek. Co je na něm tak výjimečného?

„Myslím, že to je hlavně o výběru místa a pohybu. Navíc dostával dobré přihrávky. Věděli jsme, že jsou takhle vyspělí, potrestali nás. On je kvalitní útočník, bohužel to těmi góly jen potvrdil. Co k tomu říct...“

V souběžném zápase CSKA překvapivě zdolalo Real Madrid. Co to znamená pro vývoj skupiny?

„To uvidíme, každý zápas je úplně jiný. Teď to ovlivnil brzký gól, proti CSKA jsme hráli dobře. Řím nás potrestal za každou chybu, kterou jsme udělali.“