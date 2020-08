Slovanu zakázali hrát! Je to skandál, hrozilo nám i zatčení, řekli šéfové

Slovan si v úterý sice zatrénoval na Faerských ostrovech, do zápasu ale tým naskočit nemůže • ŠK Slovan Bratislava

Vůbec nenastoupili a pravděpodobně budou kontumačně vyřazeni. Fotbalisté Slovanu Bratislava jsou rozladěni z toho, jak skončila jejich mise v Lize mistrů už v 1. předkole proti Klaksvíku. K utkání na půdě mistra Faerských ostrovů i přes odložení zápasu ze středy na pátek kvůli opakovaně pozitivním testům na COVID nedošlo. Ředitel klubu Ivan Kmotrík ml. po návratu na Slovensko nešetřil kritikou. „Jsem plný negativních emocí, cítím se bezmocný. To, co nám provedli, je skandál,“ řekl na letišti.

Ještě hodinu před zápasem se včera hráči domácího týmu rozcvičovali na trávníku, místní televizní kanál vysílal předzápasové studio, na stránkách UEFA už svítily sestavy obou mužstev. Slovan ale nastoupit nemohl - i kvůli hrozícím sankcím. „Jinak by nás mohla zatknout policie za porušení karantény,“ řekl sportovní ředitel Slovanu Richard Trutz pro RTVS.

Šlo o mimořádně komplikovanou kauzu a možná i náznak toho, jak mohou ostatní kluby dopadnout v nejistých časech. Začalo to v pondělí, kdy byla zjištěna u nejmenovaného hráče a funkcionáře Slovanu nákaza. Klub bez nich odcestoval k utkání, protože podle prohlášení klubu testy ostatních členů výpravy byly negativní.

Utkání bylo přeloženo a místo středy se mělo odehrát v pátek, protože se do něj nemohli zapojit fotbalisté z první části výpravy. Slovan kvůli tomu ve čtvrtek povolal z Bratislavy sedm hráčů áčka, kteří nebyli v původní nominaci, a doplnil je ještě o devět juniorů.

Před odletem byli všichni negativní, ale na místě byl u jednoho člena provizorní nominace zjištěn koronavirus. To s ohledem na pravidla místních úřadů znamenalo, že by slovenský celek musel do karantény, nebo se vrátit domů.

Zápas byl tak s konečnou platností zrušen, nicméně pachuť zůstala. Podle ředitele Kmotríka faerské úřady o sehrání utkání jednoznačně nestály. „Z druhé strany došlo k mnoha pochybením a procesy byly nesmyslně aplikované,“ kritizoval jejich postup.

Slovan se snažil, aby mohli nastoupit hráči s negativním testem ze Slovenska i Faerských ostrovů, kterých nakonec bylo na místě třicet. To však domácí autority neumožnily. „Nastoupit jsme nemohli kvůli místnímu administrativnímu pracovníkovi, který nám určil karanténu a rozdělil, kdo do ní musí a kdo nikoliv,“ vysvětlil Kmotrík.

Proti následkům se nyní hodlá klub bránit oficiálním protestem. „Budeme bojovat. Jsem zklamaný a znechucený. Nevím, jak dál, je to nevídané,“ shrnul šéf Slovanu svoje pocity.