Prohra Celtiku rozhodla: Slavia je v Lize mistrů nasazená! Komu se vyhne?

Slavia vstoupila do ligy jasným vítězstvím • Pavel Mazáč (Sport)

Stanislav Tecl vstoupil do nové sezony skvěle, v Českých Budějovicích dal hattrick • Pavel Mazáč (Sport)

Stanislav Tecl vstoupil do nové sezony skvěle, v Českých Budějovicích dal hattrick • Pavel Mazáč (Sport)

Stanislav Tecl vstoupil do nové sezony skvěle, v Českých Budějovicích dal hattrick • Pavel Mazáč (Sport)

Nervy jim musely brnkat jako struny. Stačil jeden vyřazený z dvojice Dinamo Záhřeb-Celtic Glasgow, a na Slavii by slavili nasazení v play off Ligy mistrů. Stalo se to nakonec skotskému mistrovi, ten vypadl po překvapivé domácí prohře 1:2 s maďarským Ferencvárosem z druhého předkola. A „sešívaní“ tím pádem skáčou mezi čtyři papírově zvýhodněné. Losuje se prvního září.