Limberský: Choras by měl Plzeň táhnout. Strašák z LM, dá ještě sezonu

Dvanáct minut před koncem mu sklepl balon Jan Kopic a Limberský parádní trefou rozvlnil síť. Plzeň v tu chvíli vedla 1:0, postupovala a měla jistý podzim v Evropě. Jenže závěrečný kolaps tým o krásné zápasy i inkasované miliony připravil. Západočeši nyní hodlají selhání napravit a po třech letech vrátit klub do Evropy. „Tahle zkušenost klukům pomůže,“ věří Limberský, který před rokem ukončil profesionální kariéru.

Je současná Plzeň nachystaná na boj o Ligu mistrů?

„Klukům věřím na sto procent. Jsem každý den informovaný, co se v týmu děje. V Česku jsem viděl všechny přáteláky, plus nějaké sestřihy z Rakouska. Jsou fyzicky natrénovaní a sehraní. Pravděpodobně začne parta, co se nejvíc postarala o titul, což je dobře. Tým je doplněný výbornými hráči, jako jsou Pilka (Václav Pilař) a další, takže konkurence je veliká. Možná budou ještě silnější než v minulé sezoně.“

Dostavila už se do šatny nervozita?

„Beru to i ze své zkušenosti. Když se blížily poháry, nervozita tam být musí a drží vás ve střehu. Takže kluci jsou trochu nervózní, ale hlavně natěšení, že už to začne. Jedná se skoro o zápas podzimu. Pokud zvládnou Helsinky, mají jisté poháry, je to strašně důležitý zápas. Kluci si to uvědomují, za pár let, co tohle aktuální tvrdé jádro týmu hraje spolu, jsou z nich docela zkušení borci a osobnosti. Věřím, že to na hřišti zúročí.“