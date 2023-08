Kodaň: klenot z Islandu i prodej za miliony. Sparta zná další možné soky

Směr na sever, dánská kolonie ve Spartě vyhlíží pikantní zápas. Trenér Brian Priske a spol. v cestě do vysněné Ligy mistrů musí jako první překážku povalit Kodaň, která ve druhém předkole prestižní evropské soutěže vyřídila islandského šampiona Breidablik. Ve dvou utkáních nasázela osm branek, i když v odvetě na domácím hřišti ji z trápení vysvobodil až osmnáctiletý talent. Příslib dalších milionů do kasy.

Když naposledy před dvěma lety Sparta hrála v Dánsku, natrápila se ve skupině Evropské ligy na bezbrankovou remízu s Bröndby a ve výsledku z třetího místa putovala o patro níž. Tentokrát zamíří do Kodaně kvůli výrazně většímu lákadlu, s tamějším FC v úterý rozehraje třetí předkolo nablýskané Ligy mistrů.

A Letenské rozhodně nečeká žádná selanka. Dánský celek v domácí soutěži vládne, za posledních dvacet sezon sebral dvanáct mistrovských titulů. V Evropě chybí jen sporadicky, loni si zahrál v základní skupině Ligy mistrů s Dortmundem, Sevillou a Manchesterem City. V obtížné skupině sice skončil na dně, ale vyválčil tři body za tři remízy a bez branek hrál i s týmem trenéra Pepa Guardioly. „Kodaň má velmi dobrý tým,“ řekl pro klubový web dánský stoper ve službách Sparty Asger Sörensen.

Mezi hvězdy úřadujícího šampiona patří Portugalec Diogo Goncalves či slovenský stoper Denis Vavro. V posledních letech Kodaň sází i na islandské hráče, což se zatím vyplácí. Výsledkově, a především finančně.

Kometou této sezony může být stále osmnáctiletý útočník Orri Oskarsson, jenž se po návratu z hostování v Sonderjyske s bilancí dvanáct zápasů a čtyři góly prodírá do základní sestavy. To se mu povedlo v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Breidabliku, k bláznivé domácí výhře 6:3 a stvrzení postupu přispěl hattrickem.

„Teď jde jen o to, abych tvrdě pracoval a ukázal, jak jsem dobrý. To je teď nejdůležitější. Pak uvidíme, co přinese budoucnost,“ vykládal Oskarsson v přípravě.

Úvod nové sezony naznačil, že brzy může vylétnout. A i když jeho aktuální hodnota není zrovna vysoká, dá se očekávat, že časem výrazně vyskočí.

Stejně jako v případě Hákona Arnara Haraldssona. Kodaň si ofenzivního záložníka z Islandu přitáhla do mládeže už před čtyřmi lety, letos na začátku léta ho coby dvacetiletého hráče poslala do francouzského Lille za 15 milionů eur (zhruba 345 milionů korun). Mimochodem, v novém působišti v letní přípravě dosud vstřelil ve dvou zápasech pět branek.

Jeho odchodem ale Kodaň v ofenzivě neutrpěla. V minulém ročníku nasázela 61 branek, o parník nejvíc v lize. V podobném tempu pokračovala i v přípravě, dva z celkových sedmi gólů vstřelila i Plzni (2:3). „Kodaň ukázala sílu na míči a kvalitu v přechodové fázi,“ líčil asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš. „Nejtěžší soupeř, kterému jsme v přípravě čelili,“ přidal záložník Jan Kopic.

Dánové do nového soutěžního ročníku vkročili spolehlivě, výsledkem jsou dva zápasy a dvě výhry. Skóre? 5:3. Jenže při poslední výhře v boji o Ligu mistrů předvedl mistr výkon s rozpaky. „Doufám, že něco takového už na lavičce Kodaně nezažiju,“ prohlásil teprve pětatřicetiletý trenér Jacob Neestrup. V dánském klubu je už od roku 2013, setkal se v něm i s Priskem, který působil v roli asistenta kouče u prvního týmu.

Kromě trenéra Letenských je z Dánska ve Spartě v realizačním týmu i asistent Lars Friis, vedoucí fyzické přípravy Christian Clarup, hlavní analytik Lukas Babalola, mezi hráči pak Asger Sörensen, Casper Höjer a Peter Vindahl. „Bude to pikantní zápas,“ věří Neestrup.

Na vyladění týmu pro důležitou bitvu má ještě pár dní. Stejně jako Sparta, kterou v sobotu čeká ligový zápas s Pardubicemi. Liga mistrů je však priorita. A pokud Pražané přejdou přes Kodaň, už znají skupinu sedmi možných soupeřů pro čtvrté předkolo, jehož první zápas je na programu 22. a 23. srpna. Ve hře je belgický tým Royal Antverpy nebo vždy postupující ze dvojic Slovan Bratislava – Maccabi Haifa, Molde – Klaksvik, Raków Čenstochová – AEL Limassol.