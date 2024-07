Friis o rotaci: Plán funguje nejen na papíře. Panák si na start ještě počká

Měl v hlavě představu, jak dostat hráče do tempa. Trenér Lars Friis na startu sezony výrazně rotuje sestavou Sparty, nebojí se učinit třeba i šest změn najednou. „Plán nám funguje na hřišti, ne jen na papíře,“ liboval si dánský trenér. Je zřejmé, že do domácí odvety druhého předkola Ligy mistrů do úvodní jedenáctky znovu sáhne. K dispozici nebude kapitán Filip Panák.

V Irsku jste říkal, že je složité udělat šest změn. Kolik jich bude tentokrát?

„Ale neřekl jsem, že bych šest změn nemohl udělat. Jen je zřejmé, že když jich je tolik, nemůžu očekávat ideální chemii a souhru. Uvidíme, jak to bude. Nejdůležitější je, abychom měli hodně síly, bude potřeba velká intenzita s balonem i bez něj.“

Jste spokojený, jak se hráči postupně zvedají?

„Kluci pracují velmi dobře. Plán, který jsme měli, nám funguje na hřišti, ne jen na papíře. Což je důležité. Hráči jdou nahoru nejen fyzicky, ale také po psychické stránce. Kádr se sehrává. Teď je to o tom, abychom vybrali správné hráče do správného zápasu. Čeká nás velmi náročný program, hrajeme úterý, pátek a úterý, pak máme další a další zápas. Máme dobrý kádr, jen hráče potřebujeme udržet hladové a čerstvé.“

Využijete už Filipa Panáka, kterého trápilo zranění, nebo Markuse Solbakkena?

„Pany nebude součástí kádru pro zítřejší zápas, bude k dispozici pravděpodobně na páteční zápas s Duklou. A Markus je připravený, bude v nominaci. Způsob, jakým můžeme rotovat sestavou, ukazuje, jakou šířku kádru máme.“

První zápas jste vyhráli 2:0. Nehrozí uspokojení? Pracujete s týmem?

„S hráči pracujeme po mentální stránce pořád, nejen před tímto zápasem. Hodně jsme se bavili po minulém ligovém zápase v Teplicích, mluvili jsme o tom, jak chceme vítězit. Když někoho vystřídáme, samozřejmě není šťastný, že jde dolů, ale takový typ hráčů potřebujeme. Důležitý je týmový duch, drží nás hladové. Když je někdo na střídačce, všichni spolu slavíme.“

Co čekáte od Shamrocku?

„Bude to podobné jako v minulém utkání. Bude však zřejmě víc útočit, hrát dopředu, protože potřebuje vstřelit branky. Na druhou stranu očekávám kompaktní tým, který bude hrát na brejky. Budou se toho držet tak dlouho, jak to jen půjde. My musíme být důrazní v soubojích, hrát tvrdě a dobře se na ně připravit.“