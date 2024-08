Šmicer: První zápas rozhodl. Ale byla to jízda, Lille nečekalo takové tempo

Seděl na tribuně a nervozitou ani nedýchal. Vladimíra Šmicera, legendu sešívaných, uchvátila intenzita Slavia v odvetném zápase s Lille. „Říkal jsem si, že to nemůžou vydržet celý zápas, že jim časem dojde, ale oni to vydrželi,“ nechápavě kroutí hlavou i druhý den po utkání. Jenže to nestačilo. Navzdory výhře 2:1 se Slavia sesunula do kvalitativně i finančně méně atraktivní Evropské ligy. Proč? Musí se naučit hrát lépe na cizích stadionech. „Nesoulad mezi výkony doma a venku stojí Slavii postupy i tituly,“ praví Šmicer.