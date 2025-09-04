Soupisky soupeřů Slavie: Spurs s Kinským, vítěz LM na Kypru i hvězdy. Kdo se nevešel?
Do úterní půnoci musely zveřejnit soupisky i celky, které se v Lize mistrů utkají se Slavií. Severolondýnší rivalové Arsenal a Tottenham museli některé hvězdy vynechat, naopak Barcelona mohla zapsat i hráče, které dosud nezvládla registrovat ve španělské La Lize. Jak vypadají kádry italských klubů? A na koho se zaměřit v méně známém Pafosu či Bodo/Glimt? Projděte si koho mohou soupeři „sešívaných v Lize mistrů nasadit. O soupisce Slavie čtěte zde>>>
Bodo/Glimt
Zápas se Slavií: 17. září
Na úvod nového ročníku Ligy mistrů přijede do Edenu norský mistr. Klub z rybářského městečka se 40 tisíci obyvateli přivedl podobně jako „sešívaní“ na poslední chvíli útočníka. Z Midtjyllandu přišel Ola Brynhildsen. Další ofenzivní hrozbou je Jens Hauge se zkušenostmi z AC Milán či Franfkurtu. Kromě ruského brankáře Nikity Haikina najdeme na soupisce jen Nory a Dány.
Brankáři: Julian Faye Lund, Nikita Haikin, Magnus Bröndbo*, Isak Sjong*
Obránci: Villads Nielsen, Odin Bjørtuft, Haitam Aleesami, Jostein Gundersen, Fredrik André Björkan, Brede Moe
Záložníci: Patrick Berg, Sondre Auklend, Ulrik Saltnes, Sondre Brunstad Fet, Fredrik Sjövold, Anders Klynge, Magnus Riisnæs, Hakon Evjen
Útočníci: Kasper Högh, Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg, Samuel Burakovsky, Andreas Helmersen, Daniel Bassi, Isak Dybvik Määttä, Mathias Jørgensen, Mikkel Bro Hansen
Trenér: Kjetil Knutsen
* Hvězdičkou jsou označeni hráči z UEFA B-listu.
Inter
Zápas se Slavií: 30. září
Na půdě letošního finalisty milionářské soutěže přišla před šesti lety Slavia o výhru až v nastavení. Kádr Interu neprošel přes léto velkými změnami. Z Manchesteru City ho doplnil na hostování Manuel Akanji, odešel Banjamin Pavard. Převrat se udál na lavičce. Po čytřech letech ji opustil Simone Inzaghi, kterého nahradil Cristian Chivu. Legenda rumunského fotbalu odkoučovala zatím pouze 19 utkání v dospělém fotbale.
Brankáři: Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Josep Martínez
Obránci: Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Manuel Akanji, Carlos Augusto, Yann Bisseck, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni
Záložníci: Piotr Zieliński, Petar Sučić, Davide Frattesi, Andy Diouf, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Nicolo Barella
Útočníci: Marcus Thuram, Lautaro Martínez, Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny
Trenér: Cristian Chivu
Atalanta
Zápas se Slavií: 22. října
Druhý italský sok Pražanů měl divočejší přestupové období. Web tranfermarkt nacenil odchody z Bergama na 108 milionů eur (2,63 miliardy korun), příchody na 126 milionů eur (3,07 milardy korun). Nejlepší střelec uplynulého ročníku Serie A Mateo Retegui odešel do Saúdské Arábie, do útoku přišel Nikola Krstovič, ale jedničkou by měl být Gianluca Scamacca. V týmu vítěze Evropské ligy z roku 2024 najdeme i Daniela Maldiniho. Syn slavného Paola hraje narozdíl od otce na postu ofenzivního záložníka.
Brankáři: Marco Carnesecchi, Francesco Rossi, Marco Sportiello
Obránci: Odilon Kossounou, Isak Hien, Raoul Bellanova, Berat Djimsiti, Sead Kolašinac, Giorgio Scalvini, Lorenzo Bernasconi, Honest Ahanor, Davide Zappacosta
Záložníci: Yunus Musah, Mario Pašalić, Lazar Samardžič, Éderson, Marten de Roon, Marco Brescianini, Nicola Zalewski
Útočníci: Kamaldeen Sulemana, Gianluca Scamacca, Ademola Lookman, Charles De Ketelaere, Daniel Maldini, Nikola Krstovič
Trenér: Ivan Jurič
Arsenal
Zápas se Slavií: 4. listopadu
Londýnský velkoklub měl problém vměstnat na soupisku všechny své hvězdy. Nevešel se například Brazilec Gabriel Jesus, který by se měl pomalu vracet po zranění. Nechybí 15letý objev Max Downman, který by se mohl stát nejmladším hráčem v historii Ligy mistrů. Ofenzivní řady týmu Mikela Artety doplnil v létě po přetahované s Tottenhamem Eberechi Eze a v neposlední řadě kanonýr Viktor Gyökeres.
Brankáři: David Raya, Kepa Arrizabalaga, Tommy Setford
Obránci: William Saliba, Cristhian Mosquera, Ben White, Piero Hincapié, Gabriel, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori
Záložníci: Martin Ödegaard, Eberechi Eze, Christian Nörgaard, Leandro Trossard, Noni Madueke, Mikel Merino, Kai Havertz, Martín Zubimendi, Declan Rice, Max Dowman
Útočníci: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres
Trenér: Mikel Arteta
Athletic Club
Zápas se Slavií: 25. listopadu
Loni v Evropské lize družina Jindřicha Trpišovského v Bilbau prohrála 0:1. Jedinou brankou rozhodl Nico Williams a je s podivem, že se ho podařilo Athleticu udržet. Kroužila kolem něj Barcelona i Bayern, hvězda EURO 2024 však podepsala v klubu svého srdce až do roku 2035! Ofenzivu táhnou se svým bratrem Iňakim Williamsem, záda jim kryje v brance španělská jednička Unai Simón.
Brankáři: Unai Simón, Álex Padilla
Obránci: Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Yuri Berchiche, Adama Boiro, Jon De Luis, Ander Izaguirre Cestona
Záložníci: Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Iňigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jaureguizar, Unai Gómez, Roberto Navarro, Beñat Prados, Alejandro Rego
Útočníci: Iňaki Williams, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi, Nico Serrano
Trenér: Ernesto Valverde
Tottenham
Zápas se Slavií: 9. prosince
V lednu zamířil z Edenu do Spurs brankář Antonín Kinský a není vyloučeno, že si v méně exponovaném zápase pro „Kohouty“ gólmanská dvojka zachytá. I Tottenham měl trable dostat všechny potřebné na soupisku. Nevešel se Mathys Tel z Bayernu, který i s jarním hostováním stál 45 milionů eur (1,1 miliardy korun). Londýnský celek ale musel udělat místo dalším posilám. Po přesunu kapitána Son Heung-mina do Los Angeles přišli Xavi Simons, Mohammed Kudus nebo Randal Kolo Muani.
Brankáři: Guglielmo Vicario, Antonín Kinský, Brandon Austin
Obránci: Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Ben Davies, Micky van de Ven
Záložníci: João Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Brennan Johnson, Wilson Odobert, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur
Útočníci: Richarlison, Dominic Solanke, Randal Kolo Muani
Trenér: Thomas Frank
Barcelona
Zápas se Slavií: 21. ledna
Věhlasnějšího soupeře si slávisti nemohli v Edenu přát. Tým táhnutý osmnáctiletým Yamalem spolu se zkušeným Robertem Lewandowskim se prezentuje jedním z nejatraktivnějších stylů ve světovém fotbale. Barcelona zapsala na soupisku Marca-André ter Stegena a Roonyho Bardghjiho, kteří nemohou hrát La Ligu kvůli přísným pravidlům pro registorvání hráčů. Holeše a spol. může prohánět i Marcus Rashford, který se v Katalánsku pokouší nakopnout kariéru.
Brankáři: Marc-André ter Stegen, Joan García, Wojciech Szczęsny
Obránci: Alejandro Balde, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García
Záložníci: Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Marc Bernal
Útočníci: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Fermín López, Dani Olmo, Roony Bardghji
Trenér: Hans-Dieter Flick
Pafos
Zápas se Slavií: 28. ledna
Kyperský celek, který si zahraje soutěž poprvé v historii, by měl být pro tým z Vršovic nejschůdněší. Překvapivě má v kádru hráče, jenž „ušatý pohár“ zvedl nad hlavu. David Luiz v zadních řadách Pafosu upoutá pozornost na první pohled Osmatřicetiletý Brazilec oblékal barvy Chelsea, PSG i Arsenalu. V ofenzivě pomohl přes dvě předkola Mislav Oršič, který nastupoval za chorvatskou reprezentaci.
Brankáři: Jay Gorter, Petros Petrou*, Neofytos Michael
Obránci: Kostas Pileas, David Luiz, David Goldar, Derrick Luckassen, Bruno Langa, João Correia
Záložníci: Quina, Ken Sema, Ivan Šunjič, Vlad Dragomir, Georgios Michael*, Pepe
Útočníci: Bruno, Mons Bassouamina, Nany Dimata, Jajá, Mislav Oršič, Anderson
Trenér: Juan Carlos Carcedo
* Hvězdičkou jsou označeni hráči z UEFA B-listu.