Prekop i Cham si zahrají LM, Slavia nezapsala Zmrzlého a Vorlického. Co Vlček?

Erik Prekop přestoupil z Baníku do Slavie
Muhammed Cham je novou posilou Slavie
Erik Prekop přestoupil z Baníku do Slavie
Gólová radost fotbalistů Slavie
Kotel fanoušků Slavie na výjezdu v Mladé Boleslavi
Gólová radost fotbalistů Slavie
Na soupisce fotbalistů Slavie pro Ligu mistrů scházejí Ondřej Zmrzlý, Giannis-Fivos Botos či Lukáš Vorlický. Naopak nechybějí čerstvé posily Muhammed Cham, Youssoupha Mbodji a Erik Prekop.Odbitím půlnoci z úterý na středu se potvrdilo, kteří hráči Slavie změří na hřišti síly s Barcelonou či Arsenalem, a kteří si užijí Ligu mistrů maximálně z ochozů. Na evropské soupisce pro ligovou část milionářské soutěže nechybí nejnovější posily Muhammed Cham, Erik Prekop, nebo Youssoupha Mbodji. Nedostalo se naopak na Giannise-Fivose Botose a Ondřeje Zmrzlého. Situace může ovlivnit jejich další působení ve Slavii.

Pár překvapení lze v soupisce na Ligu mistrů najít, jde ale veskrze o očekávanou sestavu. Jak web iSport.cz informoval už s předstihem, realizačnímu týmu se za své krátké působení ve Slavii velice zamlouvá Youssoupha Mbodji. Posila z Jihlavy tak v hierarchii levých obránců přeskočila Ondřeje Zmrzlého, což se přepsalo i do plánů na Evropu.

Kolem Zmrzlého bylo z tohoto důvodu rušno už v úterý – dotazoval se na něj Baník či Pardubice. Šestadvacetiletý levák má svolení hledat si jiné angažmá, vyloučeno není zahraničí. Podobná situace může být u opomenutého Giannise-Fivose Botose, kterému ťukají na dveře ligové kluby, či Divinea Teaha. S Lukášem Vorlickým Slavia počítá, jde o rozhodnutí čistě z taktického či zdravotního hlediska. Minulý rok figuroval na soupisce pro Evropskou ligu, ale vážné zranění ho do žádného zápasu nepustilo.

Článek pokračuje pod soupiskou.

Na listu samozřejmě figuruje „last-minute“ posila Erik Prekop, který doplní útočný trojlístek s Chorým a Chytilem. Do třiaadvacetičlenné nominace se zařadily i všechny další letní posily – nevytěžovaní Youssoupha Sanynang, Daiki Hašioka i čerstvě přivedená desítka Muhammed Cham.

Nechybí ani obránce Tomáš Vlček, který od začátku sezony kvůli zánětu mozkových blan nenastoupil za áčko do soutěžního zápasu. V nominaci je ze dvou důvodů – jako jeden ze dvou hráčů v kádru Slavie, které UEFA posuzuje jako odchovance, nezabírá na listu nikomu místo.

Zadruhé, mladý stoper už je dle informací Sportu plně připraven k zápasovému vytížení a je v plném tréninku. Do soutěžního utkání nemohl nastoupit kvůli dopadům léčby. Hned po reprezentační pauze tak zřejmě může ihned doplnit sestavu Jindřicha Trpišovského.

