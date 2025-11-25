Předplatné

Tvrdý náraz, Liverpool ve srabu. Van Dijk: Je to chaos! Legendy kritizují Salaha

Liverpool doma prohrál s Nottinghamem 0:3Zdroj: ČTK / AP / Ian Hodgson
Posily Liverpoolu se zatím naplno neprosadily
Jeremie Frimpong s Arne Slotem
Florian Wirtz
10
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Obhájci titulu Premier League se po další porážce propadli až do druhé poloviny tabulky. Z posledních sedmi ligových zápasů padl Liverpool hned šestkrát, naposledy navíc ostudným rozdílem 0:3 na domácí půdě proti Nottinghamu Forest. „V tuhle chvíli je to chaos. Jako mistři nemůžeme být v takovéhle pozici,“ sypal si popel na hlavu kapitán Virgil van Dijk.

Před sezonou byli „Reds“ hlavním kandidátem na celkový triumf v Premier League. Po prvenství z minulé sezony a nákupním šílenství v letní přestávce však přišel tvrdý náraz. Po prvních pěti výhrách v úvodních pěti zápasech se Liverpool postupně propadá tabulkou.

Nyní dokonce padl dvakrát po sobě rozdílem 0:3, což se mu v nejvyšší anglické soutěži stalo poprvé od roku 1965. Především poslední domácí prohra s o záchranu bojujícím Nottinghamem je už hodně alarmující. „Za současné prohry nesu zodpovědnost já. Výkony jsou jasně nedostatečné,“ kál se trenér Arne Slot. „Ale samozřejmě existuje cesta ven — obzvlášť s tak kvalitními hráči, jaké tu máme,“ pokračoval.

„Každý musí být naštvaný a hlavní je, aby všichni převzali zodpovědnost. Není to jednoduché. Zklamáváme trenéra a taky sami sebe,“ zastal se kouče Van Dijk. „Jsme strašně nekonzistentní a dostáváme příliš mnoho gólů. Měli jsme několik dobrých mítinků, ale nakonec jde jen o to, co předvedete na hřišti,“ doplnil zklamaný kapitán.

Legendy se opřely do Salaha

Pod palbu kritiky se v posledních dnech dostává celá řada klíčových postav klubu. Na prvním místě je pochopitelně trenér Slot, následují nákladné letní posily jako Alexander Isak či Florian Wirtz a v neposlední řadě schytává rány také spící střelec Mohamed Salah.

Egyptský král, jak mu fanoušci Liverpoolu přezdívají, je sice s pěti góly a třemi asistencemi stále nejproduktivnějším hráčem mužstva, ale po úchvatné minulé sezoně, kdy zapsal ve všech soutěžích 34 branek a 23 asistencí zůstává daleko za očekáváním.

V posledních dnech se tak začínají objevovat hlasy, že by hlavní tvář mužstva měla přenechat místo v sestavě jiným. „Vím, že je klubovou legendou, ale jsem si jistý, že pokud sedíte na lavičce a vidíte, jak se někdo ze spoluhráčů nevrací dozadu a stejně hraje každý zápas od začátku, tak vám to nedá úplně dobrou zprávu,“ obul se do Egypťana třetí nejlepší střelec v historii Premier League Wayne Rooney.

„Kdybych byl na místě Arneho Slota, pokusil bych se udělat něco velkého, abych dal týmu impuls. Když se vám nedaří, musí každý hráč poctivě makat směrem dozadu. Myslím, že by to na tým určitě mělo vliv,“ dodal někdejší útočník Manchesteru United či Evertonu.

Legenda Liverpoolu a bývalý obránce Jamie Carragher pak kritizoval Salaha i za jeho chování mimo hřiště. „Po všech prohrách přišel na rozhovor pokaždé Van Dijk, což by kapitán měl dělat, ale v kabině jsou i další hráči, kteří by za klub měli mluvit,“ zmínil ve vysílání televize Sky Sports.

„Přesně před rokem se nebál mluvit ohledně toho, že mu klub ještě nenabídl prodloužení smlouvy. V rozhovorech ho vidím jenom, když získá ocenění pro muže zápasu nebo právě když řešil nový kontrakt. Líbilo by se mi, kdyby Salah přišel a promluvil jako jeden z lídrů týmu,“ doplnil Carragher.

Další možnost napravit tragickou ligovou formu bude mít Salah a celý Liverpool v neděli, kdy se představí proti West Hamu s Tomášem Součkem. Otočí obhájci titulu nepříznivou sérii?

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1292124:629
2Chelsea1272323:1123
3Manchester City1271424:1022
4Aston Villa1263315:1121
5Crystal Palace1255216:920
6Brighton1254319:1619
7Sunderland1254314:1119
8Bournemouth1254319:2019
9Tottenham1253420:1418
10Everton1253413:1318
11Manchester Utd.1253419:1918
12Liverpool1260618:2018
13Brentford1251618:1916
14Newcastle1243513:1515
15Fulham1242613:1614
16Nottingham Forest1233613:2012
17West Ham1232715:2511
18Leeds1232711:2211
19Burnley1231814:2410
20Wolves1202107:272
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

