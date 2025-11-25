Tvrdý náraz, Liverpool ve srabu. Van Dijk: Je to chaos! Legendy kritizují Salaha
Obhájci titulu Premier League se po další porážce propadli až do druhé poloviny tabulky. Z posledních sedmi ligových zápasů padl Liverpool hned šestkrát, naposledy navíc ostudným rozdílem 0:3 na domácí půdě proti Nottinghamu Forest. „V tuhle chvíli je to chaos. Jako mistři nemůžeme být v takovéhle pozici,“ sypal si popel na hlavu kapitán Virgil van Dijk.
Před sezonou byli „Reds“ hlavním kandidátem na celkový triumf v Premier League. Po prvenství z minulé sezony a nákupním šílenství v letní přestávce však přišel tvrdý náraz. Po prvních pěti výhrách v úvodních pěti zápasech se Liverpool postupně propadá tabulkou.
Nyní dokonce padl dvakrát po sobě rozdílem 0:3, což se mu v nejvyšší anglické soutěži stalo poprvé od roku 1965. Především poslední domácí prohra s o záchranu bojujícím Nottinghamem je už hodně alarmující. „Za současné prohry nesu zodpovědnost já. Výkony jsou jasně nedostatečné,“ kál se trenér Arne Slot. „Ale samozřejmě existuje cesta ven — obzvlášť s tak kvalitními hráči, jaké tu máme,“ pokračoval.
„Každý musí být naštvaný a hlavní je, aby všichni převzali zodpovědnost. Není to jednoduché. Zklamáváme trenéra a taky sami sebe,“ zastal se kouče Van Dijk. „Jsme strašně nekonzistentní a dostáváme příliš mnoho gólů. Měli jsme několik dobrých mítinků, ale nakonec jde jen o to, co předvedete na hřišti,“ doplnil zklamaný kapitán.
Legendy se opřely do Salaha
Pod palbu kritiky se v posledních dnech dostává celá řada klíčových postav klubu. Na prvním místě je pochopitelně trenér Slot, následují nákladné letní posily jako Alexander Isak či Florian Wirtz a v neposlední řadě schytává rány také spící střelec Mohamed Salah.
Egyptský král, jak mu fanoušci Liverpoolu přezdívají, je sice s pěti góly a třemi asistencemi stále nejproduktivnějším hráčem mužstva, ale po úchvatné minulé sezoně, kdy zapsal ve všech soutěžích 34 branek a 23 asistencí zůstává daleko za očekáváním.
V posledních dnech se tak začínají objevovat hlasy, že by hlavní tvář mužstva měla přenechat místo v sestavě jiným. „Vím, že je klubovou legendou, ale jsem si jistý, že pokud sedíte na lavičce a vidíte, jak se někdo ze spoluhráčů nevrací dozadu a stejně hraje každý zápas od začátku, tak vám to nedá úplně dobrou zprávu,“ obul se do Egypťana třetí nejlepší střelec v historii Premier League Wayne Rooney.
„Kdybych byl na místě Arneho Slota, pokusil bych se udělat něco velkého, abych dal týmu impuls. Když se vám nedaří, musí každý hráč poctivě makat směrem dozadu. Myslím, že by to na tým určitě mělo vliv,“ dodal někdejší útočník Manchesteru United či Evertonu.
Článek pokračuje pod grafikou
Legenda Liverpoolu a bývalý obránce Jamie Carragher pak kritizoval Salaha i za jeho chování mimo hřiště. „Po všech prohrách přišel na rozhovor pokaždé Van Dijk, což by kapitán měl dělat, ale v kabině jsou i další hráči, kteří by za klub měli mluvit,“ zmínil ve vysílání televize Sky Sports.
„Přesně před rokem se nebál mluvit ohledně toho, že mu klub ještě nenabídl prodloužení smlouvy. V rozhovorech ho vidím jenom, když získá ocenění pro muže zápasu nebo právě když řešil nový kontrakt. Líbilo by se mi, kdyby Salah přišel a promluvil jako jeden z lídrů týmu,“ doplnil Carragher.
Další možnost napravit tragickou ligovou formu bude mít Salah a celý Liverpool v neděli, kdy se představí proti West Hamu s Tomášem Součkem. Otočí obhájci titulu nepříznivou sérii?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|12
|9
|2
|1
|24:6
|29
|2
Chelsea
|12
|7
|2
|3
|23:11
|23
|3
Manchester City
|12
|7
|1
|4
|24:10
|22
|4
Aston Villa
|12
|6
|3
|3
|15:11
|21
|5
Crystal Palace
|12
|5
|5
|2
|16:9
|20
|6
Brighton
|12
|5
|4
|3
|19:16
|19
|7
Sunderland
|12
|5
|4
|3
|14:11
|19
|8
Bournemouth
|12
|5
|4
|3
|19:20
|19
|9
Tottenham
|12
|5
|3
|4
|20:14
|18
|10
Everton
|12
|5
|3
|4
|13:13
|18
|11
Manchester Utd.
|12
|5
|3
|4
|19:19
|18
|12
Liverpool
|12
|6
|0
|6
|18:20
|18
|13
Brentford
|12
|5
|1
|6
|18:19
|16
|14
Newcastle
|12
|4
|3
|5
|13:15
|15
|15
Fulham
|12
|4
|2
|6
|13:16
|14
|16
Nottingham Forest
|12
|3
|3
|6
|13:20
|12
|17
West Ham
|12
|3
|2
|7
|15:25
|11
|18
Leeds
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|19
Burnley
|12
|3
|1
|8
|14:24
|10
|20
Wolves
|12
|0
|2
|10
|7:27
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup