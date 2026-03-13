Koeficient: Šance na desítku a jistotu Ligy mistrů výrazně klesly. Co Česko potřebuje?
Pozice českých klubů v žebříčku národních koeficientů se znovu zamotala. Těsná prohra fotbalistů Sparty a remíza Olomouce určitě nejsou průšvih, jenže dotírající Řecko zapsalo dvě vítězství a výrazně stáhlo ztrátu. Šance obou zemí na klíčové desáté místo, a tedy přímý postup do Ligy mistrů pro ročník 2027/28, jsou tak podle matematických modelů extrémně vyrovnané.
Poslední týden nedopadl úplně podle představ. Do české sbírky bodů v koeficientu přibylo jen 0,200 bodu za remízu Sigmy proti Mainzu (0:0), když Sparta proti Alkmaaru o další přírůstek přišla až v samém závěru (1:2).
Naopak Řecko může slavit. Panathinaikos v Evropské lize po postupu přes Plzeň zvládl domácí utkání proti Betisu, vyhrál 1:0 a do koeficientu své země přidal 0,400 bodu.
Ještě lepší je pak situace AEK, které na půdě Celje uspělo dokonce v poměru 4:0, takže kromě 0,400 bodu prakticky s jistotou přidá další desetinku za postup příští týden.
V součtu aktuální pětiletky stále drží extrémně důležité desáté místo Česko (48,525 bodu), ale náskok se výrazně ztenčil a Řecko (47,912) ztrácí už jen 0,613 bodu.
Ostatní soupeře už můžeme v současné chvíli zcela opomenout. Devátému Turecku pomohla výhra Galatasaraye nad Liverpoolem v Lize mistrů a oba zbývající zástupci dvanáctého Polska (Lech a Raków) v Konferenční lize padli.
Už nyní je tedy prakticky jisté, že o desátou příčku si to v závěru rozdá jen Česko a Řecko. V tomto týdnu podle matematického modelu statistického portálu Football Meets Data klesly akcie klubů z Chance Ligy o 20 procent a boj je naprosto otevřený. Lehce lepší pozici drží stále Česko a pravděpodobnost umístění v první desítce činí 51,5 %, řecké šance pak mají hodnotu 47,8 %.
Co je tedy nyní potřeba pro udržení desátého místa?
Jak už jsme si řekli výše, nyní je český náskok 0,613 bodu. Když připočteme již v podstatě jistý bonus za postup AEK, dostáváme se na hodnotu 0,513. Připomeňme si, že Česko i Řecko začínalo v této sezoně s pěti evropskými zástupci, takže všechny bodové zisky dělí stejným počtem.
V praxi tedy obě země za každou výhru svého klubu přidají 0,400 bodu a za remízu 0,200. Postup v Konferenční lize, která se týká obou českých klubů a řeckého AEK znamená bonus 0,100 bodu a Panathinaikos v Evropské lize by pak bral dokonce 0,200 bodu.
Sparta a Olomouc tak mají celkem jasný úkol: kopírovat řecké výsledky. Polštář už je totiž opravdu malý a na změnu pozic stačí, aby země mistrů Evropy z roku 2004 uhrála o jednu výhru a jednu remízu víc než Česko.
V případě, že Olomouc a Sparta odvety nezvládnou a do koeficientu nepřidají žádné další body, bude tak potřeba velká pomoc Betisu, Celje a také příštího soupeře AEK ve čtvrtfinále Konferenční ligy.
Na udržení reálných šancí je tak nyní téměř jistě potřeba, aby aspoň jeden český zástupce v odvetě uspěl.