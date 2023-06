Černý: Kyselost? To ne, zůstal jsem pozitivní. Jak je to s Wolfsburgem?

PŘÍMO Z TÓRSHAVNU | Páni, to byly branky! Jedna hezčí, než druhá. Obě levačkou, kroucenou ranou k tyči. Václav Černý se předvedl proti Faerským ostrovům náramně. Jen potvrdil slova expertů, že v současné formě patří do základní sestavy reprezentace. Ta v Tórshavnu vyhrála 3:0 a v kvalifikaci o mistrovství Evropy vede skupinu se ziskem sedmi bodů. „Obě rány jsem trefil fakt skvěle,“ pochvaloval si hrdina večera. S českými novinář krátce promluvil i o diskutovaném přestupu do Wolfsburgu.

Jak si vážíte individuálního výkonu a především dvou krásných branek?

„To není nejdůležitější. Přijeli jsme sem s jasným úkolem, a ten byl napravit si reputaci po remíze v Moldavsku. Získali jsme tři body, což je super. Samozřejmě jsem strašně rád, že jsem mohl přispět dvěma góly. Bylo to strašně důležité utkání, protože na Faerech se dá velmi jednoduše remizovat. Hrálo se na umělé trávě, nejsme na to zvyklí. Ale dobře to dopadlo.“

Z tribuny to vypadalo, že si na gólové střely šíleně věříte.

„Vážně? (směje se) Kluci ví, že když dostanu balon, většinou si to dávám na střed a střílím. Jsem rád, že to tam spadlo, obě rány jsem trefil fakt skvěle. Jo, důležitý dva góly.“

V březnovém reprezentačním okně jste nastoupil jen na dvě minuty proti Polsku. Měl jste dnes zdravou motivaci?

„Určitě. Ihned po srazu jsem si řekl, že mě to musí motivovat podávat v klubu takové výkony, abych eventuálně mohl být přínosem pro nároďák. To se mi nějakým způsobem dařilo, vlastně skoro každý zápas. Jsem strašně rád, že jsem na Faerských ostrovech šanci dostal a že jsem ji uchopil. Na druhou stranu mojí prací je, abych byl produktivní. Řeknu vám to asi počtvrté, ale fakt jsem rád, že se to povedlo.“

Byl jste po Moldavsku kyselý?

„Nejdůležitější bylo, že se zápas s Polskem zvládl. Co se týče Moldavska, s trenéry jsem o tom mluvil. A kyselost? To ne.“

Hodně se o vás mluvilo po posledním srazu, kdy jste nehrál. V posledním týdnu se zase o vás psalo, že byste nastoupit měl. Nebylo to stresující?

„Pro mě ne, spíš pro lidi okolo. Myslím hlavně rodinu. Oni to samozřejmě čtou, já moc ne. Soustředil jsem se hlavně na svoje výkony, abych byl na očích. Zůstal jsem pozitivní, chtěl jsem si říct o místo. To bylo jediné, co jsem řešil. Jakmile jsem věděl, že dnes budu hrát, chtěl jsem pokračovat přesně v tom, co se mi dařilo v klubu. To znamená být přínosný pro tým, abychom tohle náročné utkání zvládli.“

Dokonce jste mohl vstřelit hattrick…

„Ano, šanci na třetí gól jsem měl, ale už jsem byl unavenej. Na sraz jsem přijel v pondělí, v neděli jsme s Twente ještě hráli. Vydržel jsem sedmdesát minut, sezonu už prostě cítím.“

Jak blízko je váš přestup do Wolfsburgu?

„Strašně rád bych k tomu něco řekl, protože nejsem takovej, kdo okolo těchto věcí našlapuje. Ale detaily neznám. Jsem na telefonu, čekám. Doufám, že se to dozvím už brzo.“

Po dnešním představení by se všechno mohlo uspíšit, ne?

„Nechme to být… Jsem rád, že jsme zápas zvládli, ještě jedeme do Černé Hory. A co se v pauze stane, to už není na mně.“

Ještě vás s dovolením potrápím. Je pravdou, že na podmínkách jste s Wolfsburgem domluvení a nyní vše závisí na dohodě klubů?

„Asi jo.“