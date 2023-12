Kotrba: Coufal mě překvapil. „Granát“ Řepka? S ním bychom vyhráli EURO

Byla to poslední rána – a nepřišla zvenčí, ale zevnitř. Noční výlet trojice Vladimír Coufal, Jan Kuchta a Jakub Brabec bral reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý jako zradu a poslední kapku, po níž rezignoval na svou funkci. Alespoň o tom tak mluvil. „Jsem přesvědčený, že to nebyl důvod, proč Jarda skončil. Měl to připravené,“ myslí si ovšem zkušený kouč Jiří Kotrba. Ve speciálním videorozhovoru se zamýšlí nad tím, jak by se mělo nyní vůči provinilcům postupovat, hlavně co do jejich dalších startů za národní tým a účasti na mistrovství Evropy.