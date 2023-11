Tvrdík o snaze získat Trpišovského pro národní tým: Již se opravdu zlobím

Možnost, že by Trpišovský vedl národní tým, se neobjevuje poprvé. Mluvilo se o ní už po neúspěšné baráži o mistrovství světa loni v březnu.

To ještě zůstal Jaroslav Šilhavý.

Silněji se jméno slávistického trenéra zmiňovalo letos v říjnu v souvislosti s výbuchem 0:3 v Albánii.

To také ještě zůstal Jaroslav Šilhavý.

Po postupu na EURO však už skončil a následně výkonný výbor rozhodl o vzniku pětičlenné pracovní komise v čele s předsedou Petrem Fouskem s úkolem najít nového trenéra, jeho realizační tým a reprezentačního manažera.

A Trpišovský figuruje v jejích úvahách, což je pochopitelně logické. Ovšem zdá se, že na téhle cestě nenajdou cíl. Vyplývá to ze slov slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka. Ten pro iSport.cz prohlásil. „Již se opravdu zlobím. Opakovaně a jasně slyšeli NE. A přesto chtějí jednat přímo s Jindrou. Podle předpisů, které by měli znát, bez souhlasu klubu nesmí v době platné smlouvy jednat. A ten souhlas nemají a nedostanou. Možná když si to přečtou u vás takto jasně, tak to konečně pochopí.“

Je tedy jisté, že na EURO 2024 povede český tým jiný trenér. Na doplnění, Jindřich Trpišovský podepsal letos v dubnu ve Slavii novou smlouvu, která platí do léta 2026.