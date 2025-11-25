Nevýhoda pro Česko. FIFA oznámila los pro MS, při případném postupu až v posledním koši
Poslední neznámá pro los mistrovství světa je oficiálně odtajněná a pro Česko znamená velkou nevýhodu. Pokud se totiž národní tým přes baráž probojuje až na samotný šampionát do Severní Ameriky, ocitne se ve čtvrtém koši, tedy až za řadou celků, která je podle určujícího žebříčku FIFA níž. Jak se to stalo?
Fanoušci po celém světě velmi netrpělivě vyhlíží datum pátek 5. prosince, kdy se uskuteční los základních skupin mistrovství světa ve fotbale a všechny kvalifikované národy se dozví soupeře pro první boje na mundialu.
Z celkového počtu 48 účastníků ovšem zatím známe jména jen 42. Poslední šestice vyjde najevo až v březnové baráži. Dva šťastlivci se do USA, Kanady a Mexika dostanou přes mezikontinentální play off a další čtyřka pak vzejde z evropské baráže, která se týká i české reprezentace.
V cestě Lvům stojí už jen poslední dvě překážky, konkrétně Irsko a v případě úspěchu také lepší z dvojice Dánsko/Severní Makedonie.
Jak už bylo zmíněno výš, případná základní skupina pro český tým bude známá už za necelé dva týdny a pravděpodobně postaví před reprezentaci pořádně těžký úkol, jelikož se bude muset porvat s papírově silnějšími celky, než se původně čekalo.
Článek pokračuje pod grafikou
FIFA měla dvě varianty. Buď se barážoví účastníci při losu mohli zařadit do nevýhodného čtvrtého koše, nebo na místo, kam by podle žebříčku zemí patřil nejlepší účastník každé „větve“.
Původně se jako pravděpodobnější rýsovala varianta číslo dvě, ale nakonec se Mezinárodní federace fotbalových asociací rozhodla pro možná jednodušší první možnost.
Už teď tedy víme, že i v případě postupu národní tým ve skupině nenarazí na Jordánsko, Kapverdy, Ghanu, Curacao, Haiti, Nový Zéland ani žádného z vítězů baráže.
Los, který se uskuteční v americkém New Yorku, bude mít ale ještě pár dalších specialit.
Messi proti Yamalovi až ve finále
Základní skupiny se totiž budou losovat už s ohledem na vyřazovací část, aby byly obě „větve“ pavouka vyvážené. Například tedy dva nejlépe postavené celky v mezinárodním žebříčku FIFA přijdou každý na jinou stranu, aby se nepotkaly dřív než ve finále.
Pokud tedy favorité obsadí v základní skupině první místo, narazí na sebe až v případném souboji o zlato. Konkrétně se jedná o obhájce titulu z Argentiny vedené kapitánem Lionelem Messim a evropskými šampiony ze Španělska se supertalentem Laminem Yamalem.
Dalším pravidlem pak jako již tradičně je, že se ve skupině nesmí potkat dvě země ze stejného kontinentu. Výjimku zde tradičně tvoří Evropa, která bude mít víc účastníků (16), než kolik je skupin (12). Česko by tak v případě postupu mohlo v úvodní fázi turnaje narazit pouze na jednoho evropského soupeře.
Los skupin MS 2026 - rozdělení do košů:
- Koš 1: Kanada, Mexiko, USA, Španělsko, Argentina, Francie, Anglie, Brazílie, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie, Německo
- Koš 2: Chorvatsko, Maroko, Kolumbie, Uruguay, Švýcarsko, Japonsko, Senegal, Írán, Jižní Korea, Ekvádor, Rakousko, Austrálie
- Koš 3: Norsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Skotsko, Paraguay, Tunisko, Pobřeží slonoviny, Uzbekistán, Katar, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika
- Koš 4: Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curaçao, Haiti, Nový Zéland, Evropská baráž A, B, C a D, mezikontinentální baráž FIFA 1 a 2