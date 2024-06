Maďaři zuří: sporný gól i neodpískaná penalta. Gündogan se tomu vysmál

Po hladké výhře nad Skotskem (5:1) už to bylo pro Němce ve druhém kole těžší sousto. Soustředěně bránící Maďaři nenechávali domácím tolik prostoru a sami si pár šancí vytvořili. Přesto odchází z duelu jako poražení a Němci jako postupující.

Hodně vzruchu nadělal úvodní gól Jamala Musialy z 22. minuty, který favorizovanému týmu zápas výrazně ulehčil. Ilkay Gündogan při honbě za míčem ve vápně soupeře srazil Willyho Orbána a pro maďarské hráče šlo o tak jasný faul, že mnoho z nich na sekundu přestalo hrát. Chyba. Rozhodčí do píšťalky nezadul, Gündogan v akci pokračoval, dostal míč k mladíkovi z Bayernu a bylo to 1:0.

„Rozhodčí ukázal dvojí metr,“ postěžoval si trenér Marco Rossi, který odkazoval na podobný zákrok na druhé straně, který sudí odpískal. „Německo nepotřebovalo pomoc rozhodčího, zejména proti týmu, jako je Maďarsko. Až budou hrát proti někomu, jako je Francie, uvidíme, jestli bude faul odpískán, nebo ne,“ dodal.

„Hrál jsem v Premier League sedm let a pokud by tohle označil rozhodčí za faul, všichni by lehli smíchy,“ oponoval Gündogan, který v druhé půli zvýšil na 2:0.

Skóre 1:5 místo 2:4

Maďarům ještě předtím vyrovnávací branku sebral (po právu VAR), trenérovi a dalším expertům se ale nelíbila ani situace ze závěru zápasu, kdy Emre Can na malém vápně jasně zastavil balon rukou při slibné šanci soupeře. Tady už šedá zóna na rozdíl od faulu mizí, zvlášť poté, co víme, že v míčích jsou čipy, které dokážou rozpoznat, zda se kulatý nesmysl ruky dotkl. „Sudí byl nejhorší na hřišti,“ nešetřil kritikou Rossi.

Proč se Maďaři tak čílí, když by jim penalta v nastavení zápasu těžko k zisku bodům pomohla? Stále totiž vyhlíželi třetí místo, kde by se jim pro případný postup hodilo co nejlepší skóre. Nebýt gólu Musialy a neodpískané pětky, měli by teoreticky místo skóre 1:5 bilanci 2:4. Nyní už analytická společnost Opta predikuje maďarské šance na třetí místo na postup do osmifinále na pouhých 26,6 %.