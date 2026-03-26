ONLINE: Slovensko - Kosovo 2:4. Haraslín se trefil, hosté ale otáčí! Dánsko vede
Kromě utkání české reprezentace se hrají i další duely baráže o postup na fotbalové mistrovství světa 2026 v Severní Americe. Slovensko na domácí půdě přivítá Kosovo, Dánové se v Kodani představí proti Severní Makedonii. Vítěz tohoto zápasu se následně utká s vítězem duelu Česko - Irsko. Do akce jde také Itálie, která hostí Severní Irsko. Poláci doma vyzvou Albánii, hraje i Ukrajina, která na neutrálním hřišti ve španělské Valencii čelí Švédsku. Všechny duely startují od 20.45. Jistý postup do finále už má Turecko, které zdolalo Rumuny 1:0. Baráž o MS sledujte ONLINE na iSportu.
Kvalifikace MS fotbal 2025/2026
Turecko zužitkovalo herní převahu v 53. minutě, kdy Güler dalekonosným pasem našel za obranou Kadioglua a ten zblízka zakončil. Krajní bek nebo záložník Brightonu vstřelil první gól ve svém 42. soutěžním startu v sezoně.
Osmdesátiletý rumunský kouč Lucescu se tak nestane nejstarším trenérem historie MS. Turci si o postup na turnaj v USA, Mexiku a Kanadě zahrají venku proti lepšímu z dvojice Slovensko - Kosovo.
Finálové duely, v nichž se rozhodne o posledních čtyřech evropských účastnících šampionátu, jsou na programu v úterý.