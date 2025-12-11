Předplatné

MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, skupiny, kdy hrají Češi?

V pátek 5. prosince se v americkém Washingtonu D.C. vylosují skupiny MS ve fotbale 2026
V pátek 5. prosince se v americkém Washingtonu D.C. vylosují skupiny MS ve fotbale 2026Zdroj: FIFA.com
Takhle vypadá podrobný program skupiny A na MS ve fotbale 2026
Posledně se mohl Lionel Messi radovat z trofeje pro vítěze.
Argentina je obhájcem titulu
Lionel Messi se zúčastní posledního šampionátu
Kanonýr Cristiano Ronaldo se chystá na poslední šampionát
Luka Modrič se rovněž představí na posledním MS
Španělé jsou největším favoritem na zisk trofeje
Otakar Plzák
MS fotbal 2026
Rozlosování MS ve fotbale už máme za sebou. Češi v případě postupu z baráže odehrají světový šampionát ve skupině A. Atraktivitu mundialu zvyšuje fakt, že se bude jednat o poslední mistrovství světa pro dvě osobnosti fotbalové historie – Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Šampionát začíná 11. června a potrvá do 19. července. Kompletního průvodce naleznete v článku.

Program skupinové fáze na MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a čas

Fáze

Zápas

Dějiště

ČT 11. 6. (21:00)

skupina A

Mexiko – Jihoafrická rep.

Mexiko

PÁ 12. 6. (04:00)

skupina A

Korea – baráž D
(vč. ČESKA)

Guadalajara

PÁ 12. 6. (21:00)

skupina B

Kanada – baráž A

Toronto

SO 13. 6. (03:00)

skupina D

USA – Paraguay

Los Angeles

SO 13. 6. (06:00)

skupina D

Austrálie – baráž C

Vancouver

SO 13. 6. (21:00)

skupina B

Katar – Švýcarsko

San Francisco

NE 14. 6. (00:00)

skupina C

Brazílie – Maroko

New York/New Jersey

NE 14. 6. (03:00)

skupina C

Haiti – Skotsko

Boston

NE 14. 6. (19:00)

skupina E

Německo – Curacao

Houston

NE 14. 6. (22:00)

skupina F

Nizozemsko – Japonsko

Dallas

PO 15. 6. (01:00)

skupina E

P. slonoviny – Ekvádor

Filadelfie

PO 15. 6. (04:00)

skupina F

baráž B – Tunisko

Monterrey

PO 15. 6. (18:00)

skupina H

Španělsko – Kapverdy

Atlanta

PO 15. 6. (21:00)

skupina G

Belgie – Egypt

Seattle

ÚT 16. 6. (00:00)

skupina H

S. Arábie – Uruguay

Miami

ÚT 16. 6. (03:00)

skupina G

Írán – N. Zéland

Los Angeles

ÚT 16. 6. (21:00)

skupina I

Francie – Senegal

New York/New Jersey

ST 17. 6. (02:00)

skupina I

mezik. baráž II – Norsko

Boston

ST 17. 6. (03:00)

skupina J

Argentina – Alžírsko

Kansas City

ST 17. 6. (06:00)

skupina J

Rakousko – Jordánsko

San Francisco

ST 17. 6. (19:00)

skupina K

Portugalsko – mezik. baráž I

Houston

ST 17. 6. (21:00)

skupina L

Anglie – Chorvatsko

Dallas

ČT 18. 6. (01:00)

skupina L

Ghana – Panama

Toronto

ČT 18. 6. (04:00)

skupina K

Uzbekistán – Kolumbie

Mexiko

ČT 18. 6. (18:00)

skupina A

baráž D (vč. ČESKA) – Jihoafrická rep.

Atlanta

ČT 18. 6. (21:00)

skupina B

Švýcarsko – baráž A

Los Angeles

PÁ 19. 6. (00:00)

skupina B

Kanada – Katar

Vancouver

PÁ 19. 6. (04:00)

skupina A

Mexiko – Korea

Guadalajara

PÁ 19. 6. (06:00)

skupina D

baráž C – Paraguay

San Francisco

PÁ 19. 6. (21:00)

skupina D

USA – Austrálie

Seattle

SO 20. 6. (00:00)

skupina C

Skotsko – Maroko

Boston

SO 20. 6. (03:00)

skupina C

Brazílie – Haiti

Filadelfie

SO 20. 6. (06:00)

skupina F

Tunisko – Japonsko

Monterrey

SO 20. 6. (19:00)

skupina F

Nizozemsko – baráž B

Houston

SO 20. 6. (22:00)

skupina E

Německo – P. slonoviny

Toronto

NE 21. 6. (02:00)

skupina E

Ekvádor – Curacao

Kansas City

NE 21. 6. (18:00)

skupina H

Španělsko – Saúdská Arábie

Atlanta

NE 21. 6. (21:00)

skupina G

Belgie – Írán

Los Angeles

PO 22. 6. (00:00)

skupina H

Uruguay – Kapverdy

Miami

PO 22. 6. (03:00)

skupina G

Nový Zéland – Egypt

Vancouver

PO 22. 6. (19:00)

skupina J

Argentina – Austrálie

Dallas

PO 22. 6. (23:00)

skupina I

Francie – mezik. baráž II

Filadelfie

ÚT 23. 6. (02:00)

skupina I

Norsko – Senegal

New York/New Jersey

ÚT 23. 6. (03:00)

skupina J

Jordánsko – Alžírsko

San Francisco

ÚT 23. 6. (19:00)

skupina K

Portugalsko – Uzbekistán

Houston

ÚT 23. 6. (22:00)

skupina L

Anglie – Ghana

Boston

ST 24. 6. (01:00)

skupina L

Panama – Chorvatsko

Toronto

ST 24. 6. (04:00)

skupina K

Kolumbie – mezik. baráž I

Guadalajara

ST 24. 6. (21:00)

skupina B

Švýcarsko – Kanada

Vancouver

ST 24. 6. (21:00)

skupina B

baráž A – Katar

Seattle

ČT 25. 6. (00:00)

skupina C

Skotsko – Brazílie

Miami

ČT 25. 6. (00:00)

skupina C

Maroko – Haiti

Atlanta

ČT 25. 6. (03:00)

skupina A

baráž D (vč. ČESKA) – Mexiko

Mexiko

ČT 25. 6. (03:00)

skupina A

Jihoafrická rep. – Korea

Monterrey

ČT 25. 6. (22:00)

skupina E

Ekvádor – Německo

New York/New Jersey

ČT 25. 6. (22:00)

skupina E

Curacao – Pobřeží slonoviny

Filadelfie

PÁ 26. 6. (01:00)

skupina F

Tunisko – Nizozemsko

Kansas City

PÁ 26. 6. (01:00)

skupina F

Japonsko – baráž B

Dallas

PÁ 26. 6. (04:00)

skupina D

baráž C – USA

Los Angeles

PÁ 26. 6. (04:00)

skupina D

Paraguay – Austrálie

San Francisco

PÁ 26. 6. (21:00)

skupina I

Norsko – Francie

Boston

PÁ 26. 6. (21:00)

skupina I

Senegal – mezik. baráž II

Toronto

SO 27. 6. (02:00)

skupina H

Uruguay – Španělsko

Guadalajara

SO 27. 6. (02:00)

skupina H

Kapverdy – Saúdská Arábie

Houston

SO 27. 6. (05:00)

skupina G

Nový Zéland – Belgie

Seattle

SO 27. 6. (05:00)

skupina G

Egypt – Írán

Vancouver

SO 27. 6. (23:00)

skupina L

Panama – Anglie

New York/New Jersey

SO 27. 6. (23:00)

skupina L

Chorvatsko – Ghana

Filadelfie

NE 28. 6. (01:30)

skupina K

Kolumbie – Portugalsko

Miami

NE 28. 6. (01:30)

skupina K

mezik. baráž I – Uzbekistán

Atlanta

NE 28. 6. (04:00)

skupina J

Jordánsko – Argentina

Dallas

NE 28. 6. (04:00)

skupina J

Alžírsko – Rakousko

Kansas City

Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časFázeZápasDějiště
NE 28. 6. (21:00)1. kolo play off2. tým sk. A – 2. tým sk. BLos Angeles
PO 29. 6. (19:00)1. kolo play offvítěz sk. E – 3. tým sk. A/B/C/D/FBoston
PO 29. 6. (22:30)1. kolo play offvítěz sk. C – 2. tým sk. FHouston
ÚT 30. 6. (03:00)1. kolo play offvítěz sk. F – 2. tým sk. CMonterrey
ÚT 30. 6. (19:00)1. kolo play off2. tým sk. E – 2. tým sk. IDallas
ÚT 30. 6. (23:00)1. kolo play offvítěz sk. I – 3. tým sk. C/D/F/G/HNew York/New Jersey
ST 1. 7. (03:00)1. kolo play offvítěz sk. A – 3. tým sk. C/E/F/H/IMexiko
ST 1. 7. (18:00)1. kolo play offvítěz sk. L – 3. tým sk. E/H/I/J/KAtlanta
ST 1. 7. (22:00)1. kolo play offvítěz sk. G – 3. tým sk. A/E/H/I/JSeattle
ČT 2. 7. (02:00)1. kolo play offvítěz sk. D – 3. tým sk. B/E/F/I/JSan Francisco
ČT 2. 7. (21:00)1. kolo play offvítěz sk. H – 2. tým sk. JLos Angeles
PÁ 3. 7. (01:00)1. kolo play off2. tým sk. K – 2. tým sk. LToronto
PÁ 3. 7. (05:00)1. kolo play offvítěz sk. B – 3. tým sk. E/F/G/I/JVancouver
PÁ 3. 7. (20:00)1. kolo play off2. tým sk. D – 2. tým sk. GDallas
SO 4. 7. (00:00)1. kolo play offvítěz sk. J – 2. tým sk. HMiami
SO 4. 7. (03:30)1. kolo play offvítěz sk. K – 3. tým sk. D/E/I/J/LKansas City
SO 4. 7. (19:00)Osmifinálevítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)Houston
SO 4. 7. (23:00)Osmifinálevítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)Filadelfie
NE 5. 7. (22:00)Osmifinálevítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)New York/New Jersey
PO 6. 7. (02:00)Osmifinálevítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)Mexiko
PO 6. 7. (21:00)Osmifinálevítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)Dallas
ÚT 7. 7. (02:00)Osmifinálevítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)Seattle
ÚT 7. 7. (18:00)Osmifinálevítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)Atlanta
ÚT 7. 7. (22:00)Osmifinálevítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)Vancouver
ČT 9. 7. (22:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2Boston
PÁ 10. 7. (21:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6Los Angeles
SO 11. 7. (23:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4Miami
NE 12. 7. (03:00)Čtvrtfinálevítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8Kansas City
ÚT 14. 7. (21:00)Semifinálevítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Dallas
ST 15. 7. (21:00)Semifinálevítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4Atlanta
SO 18. 7. (23:00)o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2Miami
NE 19. 7. (21:00)Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2New York/New Jersey

Skupiny MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Opět se los MS ve fotbale uskutečnil ve chvíli, kdy ještě nejsou známá jména všech 48 účastníků světového šampionátu.

Skupina AMexiko, JAR, Jižní Korea, Dánsko/S. Makedonie/ČESKO/Irsko
Skupina BKanada, Katar, Švýcarsko, Itálie/S. Irsko/Wales/Bosna
Skupina CBrazílie, Maroko, Haiti, Skotsko
Skupina DUSA, Paraguay, Austrálie, Turecko/Rumunsko/Slovensko/Kosovo
Skupina ENěmecko, Curaçao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor
Skupina FNizozemsko, Japonsko, Tunisko, Ukrajina/Švédsko/Polsko/Albánie
Skupina GBelgie, Egypt, Írán, Nový Zéland
Skupina HŠpanělsko, Kapverdy, Saúská Arábie, Uruguay
Skupina IFrancie, Senegal, Norsko, Bolívie/Surinam/Írák
Skupina JArgentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko
Skupina KPortugalsko, Uzbekistán, Kolumbie, Nová Kaledonie/Jamajka/DR Kongo
Skupina LAnglie, Chorvatsko, Ghana, Panama

Formát MS v USA, Kanadě a Mexiku 2026

Nově se turnaje zúčastní 48 reprezentací, které jsou rozděleny do 12 skupin po 4 týmech. Z každé základní skupiny postupují do vyřazovací části 2 nejlepší týmy, plus 8 nejlepších týmů na třetích místech. Celkově tak postoupí 32 celků, které se dostanou do tzv. šestnáctifinále. V případě nerozhodného stavu po 90 minutách ve vyřazovací části následuje prodloužení 2x15 minut, případně penaltový rozstřel.

  • Skupinová fáze: 11. června - 28. června 2026
  • Šestnáctifinále: 28. června - 4. července 2026
  • Osmifinále: 4. - 7. července 2026
  • Čtvrtfinále: 9. - 12. července 2026
  • Semifinále: 14. - 15. července 2026
  • Zápas o 3. místo: 18. července 2026 od 23 hodin
  • Finále: 19. července 2026 od 21 hodin

Čechy čeká baráž na MS 2026 ve fotbale

Česká fotbalová reprezentace stále čeká na svou druhou účast v samostatné historii. V kvalifikaci na MS ve fotbale 2026 čeká Česko baráž, ve které mu los poslal do cesty Irsko. Pokud ho porazí, čeká ho někdo z dvojice Dánsko / Severní Makedonie.

Historie a medailisté MS ve fotbale

Historicky se Česko a Československo dočkalo dvou stříbrných medailí. Poprvé v roce 1934, kdy podlehli fašistické Itálii 1:2. Za Čechoslováky tehdy skóroval Antonín Puč. Podruhé se to podařilo v roce 1962, když ve finále prohráli proti fenomenální Brazílii 1:3. Jedinou branku Čechoslováků vstřelil jeden z nejlepších českých fotbalistů historie Josef Masopust.

Mundial ve své historii viděl řadu fantastických individuálních výkonů, kdy můžeme jmenovat Pelého, Maradonu, Zidana nebo naposledy Lionela Messiho.

RočníkFinále3. místo
2022 (Katar)Argentina - Francie 4:3 na penaltyChorvatsko - Maroko 2:1
2018 (Rusko)Francie - Chorvatsko 4:2Belgie - Anglie 2:0
2014 (Brazílie)Německo - Argentina 1:0pNizozemsko - Brazílie 3:0
2010 (JAR)Španělsko - Nizozemsko 1:0pNěmecko - Uruguay 3:2
2006 (Německo)Itálie - Francie 1:1, 5:3 pen.Německo - Portugalsko 3:1
2002 (J. Korea a Japonsko)Brazílie - Německo 2:0Turecko - J. Korea 3:2
1998 (Francie)Francie - Brazílie 3:0Chorvatsko - Nizozemsko 2:1
1994 (USA)Brazílie - Itálie 0:0, 3:2 pen.Švédsko - Bulharsko 4:0
1990 (Itálie)Německo - Argentina 1:0Itálie - Anglie 2:1
1986 (Mexiko)Argentina - Německo 3:2Francie - Belgie 4:2p
1982 (Španělsko)Itálie - Německo 3:1Polsko - Francie 3:2
1978 (Argentina)Argentina - Nizozemsko 3:1pBrazílie - Itálie 2:1
1974 (Německo)Německo - Nizozemsko 2:1Polsko - Brazílie 1:0
1970 (Mexiko)Brazílie - Itálie 4:1Německo - Uruguay 1:0
1966 (Anglie)Anglie - Německo 4:2pPortugalsko - SSSR 2:1
1962 (Chile)Brazílie - Československo 3:1Chile - Jugoslávie 1:0
1958 (Švédsko)Brazílie - Švédsko 5:2Francie - Německo 6:3
1954 (Švýcarsko)Německo - Maďarsko 3:2Rakousko - Uruguay 3:1
1950 (Brazílie)Uruguay - Brazílie 2:1Švédsko
1938 (Francie)Itálie - Maďarsko 4:2Brazílie - Švédsko 4:2
1934 (Itálie)Itálie - Československo 2:1pNěmecko - Rakousko 3:2
1930 (Uruguay)Uruguay - Argentina 4:2USA a Jugoslávie

Průvodce MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě, Mexiku

  • Kdy se hraje MS ve fotbale 2026?

Šampionát v USA, Kanadě a Mexiku proběhne již klasicky v letních měsících od 11. června do 19. července 2026.

  • Kde se koná MS ve fotbale 2026?

Pořadatelství fotbalového šampionátu FIFA přisoudila poprvé v historii třem státům – USA, Kanadě a Mexiku.

  • Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku?

Ještě není jisté, kdo bude vysílat Mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. Tradičně ho v minulosti vysílala veřejnoprávní stanice ČT sport.

  • Kdo vyhraje MS ve fotbale 2026?

Favoritem podle bookmakerů je Španělsko. Dalšími jsou Anglie, Portugalsko, Brazílie, Argentina a Francie.

  • Kdo se kvalifikoval na MS v USA, Kanadě, Mexiku 2026 a jak funguje kvalifikace?

Celkově se na šampionát kvalifikuje 48 týmů, což je nejvíce v historii. Předem jistou účast mají pořadatelé (USA, Kanada, Mexiko).

  • 12 míst je určeno pro vítěze kvalifikačních skupin evropské kvalifikace UEFA, další 4 týmy si účast vybojují v baráži evropské kvalifikace
  • 8 týmů z AFC
  • 9 celků jde z CAF
  • 6 týmů se kvalifikuje z CONMEBOL
  • 3 týmy z CONCACAF
  • 1 tým z OFC
  • 2 týmy z mezikontinentální baráže, kde se účastní týmy z AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF, OFC
Týmy s jistým postupem na MS 2026
KanadaUSAMexiko
JaponskoNový ZélandÍrán
ArgentinaUzbekistánJižní Korea
JordánskoAustrálieBrazílie
EkvádorUruguayKolumbie
ParaguayMarokoTunisko
EgyptAlžírskoGhana
KapverdyJARKatar
AnglieSaúdská ArábiePobřeží slonoviny
SenegalFrancieChorvatsko
PortugalskoNorskoNěmecko
NizozemskoBelgieRakousko
ŠvýcarskoSkotskoPanama
HaitiCuraçao 

  • Kolik týmů postupuje ze skupiny na MS ve fotbale?

Ze základní skupiny postupují do vyřazovací fáze MS ve fotbale 2026 vždy dva nejlepší týmy. Dále postupuje 8 nejlepších celků na třetích pozicích.

  • Kdy se losovalo MS v USA, Kanadě, Mexiku?

 Los základních skupin MS ve fotbale 2026 proběhl 5. prosince 2025 v Centru múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu. Účastnila se ho řada hvězd. Celý večer moderovala modelka Heidi Klum. Losování se účastnily sportovní legendy jako Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O'Neal a Tom Brady. Od prezidenta FIFA Infantiniho získal americký prezident Donald Trump Cenu míru FIFA.

