MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, skupiny, kdy hrají Češi?
Rozlosování MS ve fotbale už máme za sebou. Češi v případě postupu z baráže odehrají světový šampionát ve skupině A. Atraktivitu mundialu zvyšuje fakt, že se bude jednat o poslední mistrovství světa pro dvě osobnosti fotbalové historie – Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Šampionát začíná 11. června a potrvá do 19. července. Kompletního průvodce naleznete v článku.
Play off – Skupiny – Formát – Češi – Historie – Průvodce MS – Kvalifikace
Program skupinové fáze na MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
Datum a čas
Fáze
Zápas
Dějiště
ČT 11. 6. (21:00)
skupina A
Mexiko – Jihoafrická rep.
Mexiko
PÁ 12. 6. (04:00)
skupina A
Korea – baráž D
Guadalajara
PÁ 12. 6. (21:00)
skupina B
Kanada – baráž A
Toronto
SO 13. 6. (03:00)
skupina D
USA – Paraguay
Los Angeles
SO 13. 6. (06:00)
skupina D
Austrálie – baráž C
Vancouver
SO 13. 6. (21:00)
skupina B
Katar – Švýcarsko
San Francisco
NE 14. 6. (00:00)
skupina C
Brazílie – Maroko
New York/New Jersey
NE 14. 6. (03:00)
skupina C
Haiti – Skotsko
Boston
NE 14. 6. (19:00)
skupina E
Německo – Curacao
Houston
NE 14. 6. (22:00)
skupina F
Nizozemsko – Japonsko
Dallas
PO 15. 6. (01:00)
skupina E
P. slonoviny – Ekvádor
Filadelfie
PO 15. 6. (04:00)
skupina F
baráž B – Tunisko
Monterrey
PO 15. 6. (18:00)
skupina H
Španělsko – Kapverdy
Atlanta
PO 15. 6. (21:00)
skupina G
Belgie – Egypt
Seattle
ÚT 16. 6. (00:00)
skupina H
S. Arábie – Uruguay
Miami
ÚT 16. 6. (03:00)
skupina G
Írán – N. Zéland
Los Angeles
ÚT 16. 6. (21:00)
skupina I
Francie – Senegal
New York/New Jersey
ST 17. 6. (02:00)
skupina I
mezik. baráž II – Norsko
Boston
ST 17. 6. (03:00)
skupina J
Argentina – Alžírsko
Kansas City
ST 17. 6. (06:00)
skupina J
Rakousko – Jordánsko
San Francisco
ST 17. 6. (19:00)
skupina K
Portugalsko – mezik. baráž I
Houston
ST 17. 6. (21:00)
skupina L
Anglie – Chorvatsko
Dallas
ČT 18. 6. (01:00)
skupina L
Ghana – Panama
Toronto
ČT 18. 6. (04:00)
skupina K
Uzbekistán – Kolumbie
Mexiko
ČT 18. 6. (18:00)
skupina A
baráž D (vč. ČESKA) – Jihoafrická rep.
Atlanta
ČT 18. 6. (21:00)
skupina B
Švýcarsko – baráž A
Los Angeles
PÁ 19. 6. (00:00)
skupina B
Kanada – Katar
Vancouver
PÁ 19. 6. (04:00)
skupina A
Mexiko – Korea
Guadalajara
PÁ 19. 6. (06:00)
skupina D
baráž C – Paraguay
San Francisco
PÁ 19. 6. (21:00)
skupina D
USA – Austrálie
Seattle
SO 20. 6. (00:00)
skupina C
Skotsko – Maroko
Boston
SO 20. 6. (03:00)
skupina C
Brazílie – Haiti
Filadelfie
SO 20. 6. (06:00)
skupina F
Tunisko – Japonsko
Monterrey
SO 20. 6. (19:00)
skupina F
Nizozemsko – baráž B
Houston
SO 20. 6. (22:00)
skupina E
Německo – P. slonoviny
Toronto
NE 21. 6. (02:00)
skupina E
Ekvádor – Curacao
Kansas City
NE 21. 6. (18:00)
skupina H
Španělsko – Saúdská Arábie
Atlanta
NE 21. 6. (21:00)
skupina G
Belgie – Írán
Los Angeles
PO 22. 6. (00:00)
skupina H
Uruguay – Kapverdy
Miami
PO 22. 6. (03:00)
skupina G
Nový Zéland – Egypt
Vancouver
PO 22. 6. (19:00)
skupina J
Argentina – Austrálie
Dallas
PO 22. 6. (23:00)
skupina I
Francie – mezik. baráž II
Filadelfie
ÚT 23. 6. (02:00)
skupina I
Norsko – Senegal
New York/New Jersey
ÚT 23. 6. (03:00)
skupina J
Jordánsko – Alžírsko
San Francisco
ÚT 23. 6. (19:00)
skupina K
Portugalsko – Uzbekistán
Houston
ÚT 23. 6. (22:00)
skupina L
Anglie – Ghana
Boston
ST 24. 6. (01:00)
skupina L
Panama – Chorvatsko
Toronto
ST 24. 6. (04:00)
skupina K
Kolumbie – mezik. baráž I
Guadalajara
ST 24. 6. (21:00)
skupina B
Švýcarsko – Kanada
Vancouver
ST 24. 6. (21:00)
skupina B
baráž A – Katar
Seattle
ČT 25. 6. (00:00)
skupina C
Skotsko – Brazílie
Miami
ČT 25. 6. (00:00)
skupina C
Maroko – Haiti
Atlanta
ČT 25. 6. (03:00)
skupina A
baráž D (vč. ČESKA) – Mexiko
Mexiko
ČT 25. 6. (03:00)
skupina A
Jihoafrická rep. – Korea
Monterrey
ČT 25. 6. (22:00)
skupina E
Ekvádor – Německo
New York/New Jersey
ČT 25. 6. (22:00)
skupina E
Curacao – Pobřeží slonoviny
Filadelfie
PÁ 26. 6. (01:00)
skupina F
Tunisko – Nizozemsko
Kansas City
PÁ 26. 6. (01:00)
skupina F
Japonsko – baráž B
Dallas
PÁ 26. 6. (04:00)
skupina D
baráž C – USA
Los Angeles
PÁ 26. 6. (04:00)
skupina D
Paraguay – Austrálie
San Francisco
PÁ 26. 6. (21:00)
skupina I
Norsko – Francie
Boston
PÁ 26. 6. (21:00)
skupina I
Senegal – mezik. baráž II
Toronto
SO 27. 6. (02:00)
skupina H
Uruguay – Španělsko
Guadalajara
SO 27. 6. (02:00)
skupina H
Kapverdy – Saúdská Arábie
Houston
SO 27. 6. (05:00)
skupina G
Nový Zéland – Belgie
Seattle
SO 27. 6. (05:00)
skupina G
Egypt – Írán
Vancouver
SO 27. 6. (23:00)
skupina L
Panama – Anglie
New York/New Jersey
SO 27. 6. (23:00)
skupina L
Chorvatsko – Ghana
Filadelfie
NE 28. 6. (01:30)
skupina K
Kolumbie – Portugalsko
Miami
NE 28. 6. (01:30)
skupina K
mezik. baráž I – Uzbekistán
Atlanta
NE 28. 6. (04:00)
skupina J
Jordánsko – Argentina
Dallas
NE 28. 6. (04:00)
skupina J
Alžírsko – Rakousko
Kansas City
Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Datum a čas
|Fáze
|Zápas
|Dějiště
|NE 28. 6. (21:00)
|1. kolo play off
|2. tým sk. A – 2. tým sk. B
|Los Angeles
|PO 29. 6. (19:00)
|1. kolo play off
|vítěz sk. E – 3. tým sk. A/B/C/D/F
|Boston
|PO 29. 6. (22:30)
|1. kolo play off
|vítěz sk. C – 2. tým sk. F
|Houston
|ÚT 30. 6. (03:00)
|1. kolo play off
|vítěz sk. F – 2. tým sk. C
|Monterrey
|ÚT 30. 6. (19:00)
|1. kolo play off
|2. tým sk. E – 2. tým sk. I
|Dallas
|ÚT 30. 6. (23:00)
|1. kolo play off
|vítěz sk. I – 3. tým sk. C/D/F/G/H
|New York/New Jersey
|ST 1. 7. (03:00)
|1. kolo play off
|vítěz sk. A – 3. tým sk. C/E/F/H/I
|Mexiko
|ST 1. 7. (18:00)
|1. kolo play off
|vítěz sk. L – 3. tým sk. E/H/I/J/K
|Atlanta
|ST 1. 7. (22:00)
|1. kolo play off
|vítěz sk. G – 3. tým sk. A/E/H/I/J
|Seattle
|ČT 2. 7. (02:00)
|1. kolo play off
|vítěz sk. D – 3. tým sk. B/E/F/I/J
|San Francisco
|ČT 2. 7. (21:00)
|1. kolo play off
|vítěz sk. H – 2. tým sk. J
|Los Angeles
|PÁ 3. 7. (01:00)
|1. kolo play off
|2. tým sk. K – 2. tým sk. L
|Toronto
|PÁ 3. 7. (05:00)
|1. kolo play off
|vítěz sk. B – 3. tým sk. E/F/G/I/J
|Vancouver
|PÁ 3. 7. (20:00)
|1. kolo play off
|2. tým sk. D – 2. tým sk. G
|Dallas
|SO 4. 7. (00:00)
|1. kolo play off
|vítěz sk. J – 2. tým sk. H
|Miami
|SO 4. 7. (03:30)
|1. kolo play off
|vítěz sk. K – 3. tým sk. D/E/I/J/L
|Kansas City
|SO 4. 7. (19:00)
|Osmifinále
|vítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)
|Houston
|SO 4. 7. (23:00)
|Osmifinále
|vítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)
|Filadelfie
|NE 5. 7. (22:00)
|Osmifinále
|vítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)
|New York/New Jersey
|PO 6. 7. (02:00)
|Osmifinále
|vítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)
|Mexiko
|PO 6. 7. (21:00)
|Osmifinále
|vítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)
|Dallas
|ÚT 7. 7. (02:00)
|Osmifinále
|vítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)
|Seattle
|ÚT 7. 7. (18:00)
|Osmifinále
|vítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)
|Atlanta
|ÚT 7. 7. (22:00)
|Osmifinále
|vítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)
|Vancouver
|ČT 9. 7. (22:00)
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2
|Boston
|PÁ 10. 7. (21:00)
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6
|Los Angeles
|SO 11. 7. (23:00)
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4
|Miami
|NE 12. 7. (03:00)
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8
|Kansas City
|ÚT 14. 7. (21:00)
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2
|Dallas
|ST 15. 7. (21:00)
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4
|Atlanta
|SO 18. 7. (23:00)
|o 3. místo
|poražený SF 1 – poražený SF 2
|Miami
|NE 19. 7. (21:00)
|Finále
|vítěz SF 1 – vítěz SF 2
|New York/New Jersey
Skupiny MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
Opět se los MS ve fotbale uskutečnil ve chvíli, kdy ještě nejsou známá jména všech 48 účastníků světového šampionátu.
|Skupina A
|Mexiko, JAR, Jižní Korea, Dánsko/S. Makedonie/ČESKO/Irsko
|Skupina B
|Kanada, Katar, Švýcarsko, Itálie/S. Irsko/Wales/Bosna
|Skupina C
|Brazílie, Maroko, Haiti, Skotsko
|Skupina D
|USA, Paraguay, Austrálie, Turecko/Rumunsko/Slovensko/Kosovo
|Skupina E
|Německo, Curaçao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor
|Skupina F
|Nizozemsko, Japonsko, Tunisko, Ukrajina/Švédsko/Polsko/Albánie
|Skupina G
|Belgie, Egypt, Írán, Nový Zéland
|Skupina H
|Španělsko, Kapverdy, Saúská Arábie, Uruguay
|Skupina I
|Francie, Senegal, Norsko, Bolívie/Surinam/Írák
|Skupina J
|Argentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko
|Skupina K
|Portugalsko, Uzbekistán, Kolumbie, Nová Kaledonie/Jamajka/DR Kongo
|Skupina L
|Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama
Formát MS v USA, Kanadě a Mexiku 2026
Nově se turnaje zúčastní 48 reprezentací, které jsou rozděleny do 12 skupin po 4 týmech. Z každé základní skupiny postupují do vyřazovací části 2 nejlepší týmy, plus 8 nejlepších týmů na třetích místech. Celkově tak postoupí 32 celků, které se dostanou do tzv. šestnáctifinále. V případě nerozhodného stavu po 90 minutách ve vyřazovací části následuje prodloužení 2x15 minut, případně penaltový rozstřel.
- Skupinová fáze: 11. června - 28. června 2026
- Šestnáctifinále: 28. června - 4. července 2026
- Osmifinále: 4. - 7. července 2026
- Čtvrtfinále: 9. - 12. července 2026
- Semifinále: 14. - 15. července 2026
- Zápas o 3. místo: 18. července 2026 od 23 hodin
- Finále: 19. července 2026 od 21 hodin
Čechy čeká baráž na MS 2026 ve fotbale
Česká fotbalová reprezentace stále čeká na svou druhou účast v samostatné historii. V kvalifikaci na MS ve fotbale 2026 čeká Česko baráž, ve které mu los poslal do cesty Irsko. Pokud ho porazí, čeká ho někdo z dvojice Dánsko / Severní Makedonie.
Historie a medailisté MS ve fotbale
Historicky se Česko a Československo dočkalo dvou stříbrných medailí. Poprvé v roce 1934, kdy podlehli fašistické Itálii 1:2. Za Čechoslováky tehdy skóroval Antonín Puč. Podruhé se to podařilo v roce 1962, když ve finále prohráli proti fenomenální Brazílii 1:3. Jedinou branku Čechoslováků vstřelil jeden z nejlepších českých fotbalistů historie Josef Masopust.
Mundial ve své historii viděl řadu fantastických individuálních výkonů, kdy můžeme jmenovat Pelého, Maradonu, Zidana nebo naposledy Lionela Messiho.
|Ročník
|Finále
|3. místo
|2022 (Katar)
|Argentina - Francie 4:3 na penalty
|Chorvatsko - Maroko 2:1
|2018 (Rusko)
|Francie - Chorvatsko 4:2
|Belgie - Anglie 2:0
|2014 (Brazílie)
|Německo - Argentina 1:0p
|Nizozemsko - Brazílie 3:0
|2010 (JAR)
|Španělsko - Nizozemsko 1:0p
|Německo - Uruguay 3:2
|2006 (Německo)
|Itálie - Francie 1:1, 5:3 pen.
|Německo - Portugalsko 3:1
|2002 (J. Korea a Japonsko)
|Brazílie - Německo 2:0
|Turecko - J. Korea 3:2
|1998 (Francie)
|Francie - Brazílie 3:0
|Chorvatsko - Nizozemsko 2:1
|1994 (USA)
|Brazílie - Itálie 0:0, 3:2 pen.
|Švédsko - Bulharsko 4:0
|1990 (Itálie)
|Německo - Argentina 1:0
|Itálie - Anglie 2:1
|1986 (Mexiko)
|Argentina - Německo 3:2
|Francie - Belgie 4:2p
|1982 (Španělsko)
|Itálie - Německo 3:1
|Polsko - Francie 3:2
|1978 (Argentina)
|Argentina - Nizozemsko 3:1p
|Brazílie - Itálie 2:1
|1974 (Německo)
|Německo - Nizozemsko 2:1
|Polsko - Brazílie 1:0
|1970 (Mexiko)
|Brazílie - Itálie 4:1
|Německo - Uruguay 1:0
|1966 (Anglie)
|Anglie - Německo 4:2p
|Portugalsko - SSSR 2:1
|1962 (Chile)
|Brazílie - Československo 3:1
|Chile - Jugoslávie 1:0
|1958 (Švédsko)
|Brazílie - Švédsko 5:2
|Francie - Německo 6:3
|1954 (Švýcarsko)
|Německo - Maďarsko 3:2
|Rakousko - Uruguay 3:1
|1950 (Brazílie)
|Uruguay - Brazílie 2:1
|Švédsko
|1938 (Francie)
|Itálie - Maďarsko 4:2
|Brazílie - Švédsko 4:2
|1934 (Itálie)
|Itálie - Československo 2:1p
|Německo - Rakousko 3:2
|1930 (Uruguay)
|Uruguay - Argentina 4:2
|USA a Jugoslávie
Průvodce MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě, Mexiku
Kdy se hraje MS ve fotbale 2026?
Šampionát v USA, Kanadě a Mexiku proběhne již klasicky v letních měsících od 11. června do 19. července 2026.
Kde se koná MS ve fotbale 2026?
Pořadatelství fotbalového šampionátu FIFA přisoudila poprvé v historii třem státům – USA, Kanadě a Mexiku.
Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku?
Ještě není jisté, kdo bude vysílat Mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. Tradičně ho v minulosti vysílala veřejnoprávní stanice ČT sport.
Kdo vyhraje MS ve fotbale 2026?
Favoritem podle bookmakerů je Španělsko. Dalšími jsou Anglie, Portugalsko, Brazílie, Argentina a Francie.
Celkově se na šampionát kvalifikuje 48 týmů, což je nejvíce v historii. Předem jistou účast mají pořadatelé (USA, Kanada, Mexiko).
- 12 míst je určeno pro vítěze kvalifikačních skupin evropské kvalifikace UEFA, další 4 týmy si účast vybojují v baráži evropské kvalifikace
- 8 týmů z AFC
- 9 celků jde z CAF
- 6 týmů se kvalifikuje z CONMEBOL
- 3 týmy z CONCACAF
- 1 tým z OFC
- 2 týmy z mezikontinentální baráže, kde se účastní týmy z AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF, OFC
|Týmy s jistým postupem na MS 2026
|Kanada
|USA
|Mexiko
|Japonsko
|Nový Zéland
|Írán
|Argentina
|Uzbekistán
|Jižní Korea
|Jordánsko
|Austrálie
|Brazílie
|Ekvádor
|Uruguay
|Kolumbie
|Paraguay
|Maroko
|Tunisko
|Egypt
|Alžírsko
|Ghana
|Kapverdy
|JAR
|Katar
|Anglie
|Saúdská Arábie
|Pobřeží slonoviny
|Senegal
|Francie
|Chorvatsko
|Portugalsko
|Norsko
|Německo
|Nizozemsko
|Belgie
|Rakousko
|Švýcarsko
|Skotsko
|Panama
|Haiti
|Curaçao
Kolik týmů postupuje ze skupiny na MS ve fotbale?
Ze základní skupiny postupují do vyřazovací fáze MS ve fotbale 2026 vždy dva nejlepší týmy. Dále postupuje 8 nejlepších celků na třetích pozicích.
Kdy se losovalo MS v USA, Kanadě, Mexiku?
Los základních skupin MS ve fotbale 2026 proběhl 5. prosince 2025 v Centru múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu. Účastnila se ho řada hvězd. Celý večer moderovala modelka Heidi Klum. Losování se účastnily sportovní legendy jako Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O'Neal a Tom Brady. Od prezidenta FIFA Infantiniho získal americký prezident Donald Trump Cenu míru FIFA.