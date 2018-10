Pavlenka: Zájem Barcelony a dalších? Brémy by za mě chtěly dost peněz

On, nebo Tomáš Vaclík. Téma reprezentační brankářské jedničky je opět na stole. „Ať bude chytat kdokoliv, věřím, že trenéři chybu neudělají,“ říká brankář Jiří Pavlenka z Werderu Brémy před dnešním zápasem Ligy národů na Slovensku. Nemyslí si, že by měl výhodu v tom, že pod novým reprezentačním trenérem Jaroslavem Šilhavým působil úspěšně ve Slavii, kde společně získali titul.

Bylo tedy pod trenérem Jaroslavem Šilhavým ve Slavii vše ideální?

„Mám na něj jen dobré vzpomínky. Pod celým tímto trenérským týmem jsem působil tři čtvrtě roku, vyhrál se titul, můžu ho hodnotit jen kladně. Negativní atmosféru jsem nezažil, dařilo se, vyhrávalo se.“

Jak to trenér Šilhavý krotil?

„Věděl, kdy má trochu přitvrdit. Viděl, kdy už je to uvolněné až moc. Věřím, že tato změna nám může jen pomoci. Je to velice komunikativní typ trenéra.“

Ostatně hned, jak převzal národní tým, byl za vámi v Brémách. Kvitujete takový přístup?

„Myslím, že pro hráče je to velice dobré, když vidí, že trenérský tým se zajímá, jak se hráč cítí. Přijede se podívat, pobavit se, zajímá se co zlepšit. Tohle je pozitivní krok.“

Jaký máte spolu vztah?

„Doufám, že kladný. Já mám jen pozitivní zkušenosti. I když nás pan Šilhavý se svým týmem přebíral ve špatné situaci, ve které jsme se ve Slavii nacházeli, nakonec jsme slavili titul, což nikdo nečekal. Byla to fantastická jízda. Nenašel bych negativní zkušenost. Když přišli, změnila se komunikace, která ve Slavii za starého realizačního týmu tolik nebyla. Člověk se pak cítí mnohem lépe, když ví, na čem je. Pomáhá to k výkonům, pomohlo to i mně.“

Opět je ve vzduchu téma, kdo bude v reprezentaci brankářskou jedničkou. Cítíte větší šanci, když jsou tu trenéři, kteří s vámi spolupracovali v klubu?

„Znají mě, ale situace v národním týmu je přeci jen jiná. Nemyslím si, že bych měl výhodu oproti ostatním klukům. Rozhodnou trenéři. Ať bude stát v bráně kdokoliv, já, Vacloš (Tomáš Vaclík), nebo Koubas (Tomáš Koubek), tak věřím, že trenéři chybu neudělají. My, brankáři, se budeme navzájem povzbuzovat.“

Vaším hlavním konkurentem o místo jedničky je Tomáš Vaclík, který se výborně chytl v Seville. Co říkáte na jeho výkony?

„Tomášovi to hrozně pomohlo, získal novou zkušenost, motivaci do práce. La Liga je jedna z nejlepších soutěží na světě, Sevilla je skvělá destinace pro fotbal i pro život. Jsem rád, že mu to jde.“

Rozebírali jste to spolu?

„S klukama jsme se bavili všichni dohromady. Bavili jsme se o nás, o trénincích, o všem okolo.“

Tedy i o tom, že Tomáš Koubek byl v posledních zápasech v Rennes dvojkou…

„Ano, i o tom jsme se bavili. Pro mě je ale Koubas skvělý brankář a myslím, že nebude