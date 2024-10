Liga národů jako cesta na MS. Národní tým je čtyři body od téměř jisté baráže

Jsou dvě cesty, které za dva roky povedou za moře na turnaj těch nejlepších. Jedna klasická, tedy přes kvalifikaci. V příštím roce se o to v Evropě poperou týmy ve dvanácti skupinách po čtyřech nebo pěti účastnících. Vítězové postupují přímo, druzí zamíří do baráže. Los kvalifikace se koná v prosinci.

Dvanáct míst bude tedy jasných, o zbylá čtyři si to „poloúspěšní“ rozdají v březnové baráži 2026. K dvanácti druhým z kvalifikace přibudou čtyři mužstva z Ligy národů, která se neumístila na prvních dvou místech své kvalifikační skupiny, ovšem vyhrála skupinu Ligy národů.

Protože se velmi důvodně předpokládá, že účastníci divize A Ligy národů si přímou cestu na šampionát nebo do baráže zajistí v kvalifikaci, platí, že vítěz skupiny v divizi B má v případě selhání v klasické kvalifikaci místo v baráži téměř jisté.

Takto se Česko pod vedením Jaroslava Šilhavého probojovalo do baráže o turnaj v Kataru 2022, ovšem vypadlo hned ve Švédsku (0:1 v prodloužení). Stejně se bude hrát i „o Ameriku“, tedy dva jednokolové zápasy proti dvěma různým soupeřům.

No a teď to podstatné: co Haškově partě k triumfu ve skupině chybí? Jednoduše čtyři body, a pak je jedno, co se bude dít kolem. S celkovými 11 body totiž platí, že žádný ze soupeřů se nemůže dostat výš než na deset.

Pokud tedy například Česko v listopadu v Albánii vyhraje, stačí mu doma s Gruzií bod. Když z Albánie doveze remízu, musí doma Gruzii porazit. Lze postoupit i s menším ziskem, ale to už si žádá nedobrovolnou spolupráci jiných.