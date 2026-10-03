Trenér Španělska objímal Deniu: Češi jsou v dobrých rukách. Yamal je čím dál vyzrálejší
PŘÍMO Z OVIEDA | V pátek večer předstoupil Luis de la Fuente na stadionu v Oviedu před plný tiskový sál. Také španělské novináře zajímalo, jaký bude pro trenéra mistrů světa souboj s bývalým kolegou Santim Deniou, který nyní hájí české barvy. Dlouholetí přátelé se na chodbě srdečně objali, vzájemná úcta a respekt jsou evidentní. „Známe se, ale ještě mám esa v rukávu,“ usmíval se španělský kouč den před výkopem utkání elitní skupiny Ligy národů.
Jak popíšete vztah se Santim Deniou?
„To nejintimnější z našeho vztahu samozřejmě neprozradím (smích). Dvanáct let jsme spolu pracovali, jsme výborní přátelé, mnohokrát spolu byli na různých turnajích i tréninkových kempech. Patnáct let pracoval na asociaci, máme spousty nádherných vzpomínek, například zlato na olympijských hrách. Život nás teď profesně rozdělil, ale každého z nás potkávají v kariéře dobré věci. Je to fantastický trenér, co má k dispozici kvalitní tým. Čeští fotbalisté jsou v dobrých rukách, Santi má hromadu zkušeností.“
Máte obavy z toho, že proti vám stojí dva trenéři ze Španělska, kteří vás dobře znají?
„Na zápas obě strany připraví nějaký plán, ale stejně to pak rozhodují hráči na trávníku. Santi vzešel ze stejného fotbalového prostředí, ale Češi budou hrát jinak než Španělé. Znají náš styl, ale nejsou připraveni na naše různé herní varianty. Není jednoduché se nám bránit, to dobře vědí. Zatím jsme ale všechno na hřišti neukázali. Ještě mám esa v rukávu (smích).“
Česko na úvod Ligy národů dvakrát prohrálo, jste jasní favorité. Považujete zápas za nevyzpytatelný?
„V téhle skupině Ligy národů nejsou jednoduché zápasy, v každém existuje možnost prohrát. Potřebujete být nachystaní a mít na celý tým velké nároky. Čeká nás těžký soupeř s výbornými hráči, může to být past ve smyslu, že je pod novým trenérem tolik neznáme. Ale připravíme se na ně a uděláme maximum, aby to dopadlo dobře. Neustále se musíme zlepšovat, i když pořád vyhráváme.“
Do trenérů ve Španělsku investujeme
Santi Denia trénuje v Česku, Xavi v Nizozemsku, v jiných zemích působí i mnoho dalších španělských trenérů. Proč jsou tolik žádaní?
„Základem je jejich vzdělání, máme skvělou trenérskou školu, dobře je vychováváme. Investujeme do nich, stejně jako do celého fotbalu, abychom byli v budoucnu ještě lepší. Na klubové i reprezentační špičce se držíme už opravdu dlouho.“
Protočíte proti Česku brankáře nebo jiné členy sestavy?
„Hovoříme o rotacích a obměnění sestavy, jak mužstvo občerstvit, to je naprosto běžné. Vybíráme vždy hráče v nejlepší formě a fyzickém stavu. Na utkání jsou u brankářů všechny možnosti otevřené.“
Dostane volno Lamine Yamal?
„Stejná odpověď. Vybereme hráče, které budeme pro tým považovat za nejideálnější. Máme představu, jak to bude vypadat, ještě se nad tím znovu zamyslíme. Lamin hrál stejně jako jiní hráči v minulém utkání (4:1 proti Chorvatsku) okolo šedesáti minut a je připravený.“
Takže ho dokážete posadit na lavičku?
„Lamine je pro nás samozřejmě důležitý, ať nastoupí v jakýkoliv moment zápasu. Není těžké ho nechat na lavičce. Když půjde do zápasu jako náhradník, také může být efektivní a pomoct týmu. Všichni vidíme, že je čím dál dospělejší, vyzrálejší. Nejen jako fotbalista, ale také jako člověk mimo hřiště. Přijme jakékoliv rozhodnutí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|2
Anglie
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|4
Česko
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
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- Sestup