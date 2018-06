Ramos: Zničení Salah a Karius? Příště Firmino onemocní z mého potu

Kapitán fotbalistů Realu Madrid Sergio Ramos odmítá jakoukoliv vinu za zranění egyptské hvězdy Muhammada Salaha ve finále Ligy mistrů proti Liverpoolu. Pětadvacetiletému útočníkovi po zápase napsal a věří, že bude co nejrychleji fit, aby stihl co největší část mistrovství světa.

Salah musel po souboji s Ramosem v květnovém finále Ligy mistrů už v prvním poločase střídat a od té doby se snaží zraněné pravé rameno vyléčit. Nechybí v nominaci egyptské reprezentace, ale začátek šampionátu podle všeho nestihne.

"Nechtěl jsem o tom mluvit, protože nakonec by se to všechno nafouklo a obrátilo proti mně. Ale když se pozorně podívám na hru, (Salah) mě nejdřív popadne za ruku a já padám opačným směrem. On se chytne za druhé rameno, ne za to levé, kterým mě držel. Ale lidé ve finále řeknou, že je to ode mě jak judo," prohlásil Ramos, který se se Španělskem chystá na světový šampionát.

"Hovořil jsem se Salahem prostřednictvím textových zpráv a vede si dobře. Věřím, že bude brzy v pořádku," uvedl Ramos. "Kdyby si nechal dát injekci, mohl hrát i druhou půli. Já jsem to několikrát udělal," doplnil dvaatřicetiletý stoper.

Ramos se ve finále střetl i s brankářem Liverpoolu Lorisem Kariusem. Podle lékařského vyšetření gólman "Reds" utrpěl za bezbrankového stavu otřes mozku a ten mohl mít vliv na jeho chyby před první a třetí inkasovanou brankou.

"Brankář řekne, že byl omráčen po srážce se mnou. Příště může třeba (Roberto) Firmino říci, že má chřipku, protože na něj upadla kapka mého potu," dodal Ramos ironicky.