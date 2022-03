Má Šilhavý zůstat? Levý by se nebál kouče z ciziny, Koller by ho podržel

Na mistrovství světa český fotbal nedostal, otázka tedy zní jasně: Měl by Jaroslav Šilhavý zůstat trenérem české reprezentace i po vyřazení z baráže o MS? V anketě Sportu odpovídají experti Jan Koller, Václav Kotal a Stanislav Levý...

Jan Koller historicky nejlepší střelec české reprezentace a expert deníku Sport ANO „Přestože kvalifikace na MS nebyla úspěšná, dal bych trenérovi dál důvěru. Povedlo se loňské EURO i Liga národů, pak začaly problémy. Malé Česko neprodukuje tolik kvalitních hráčů – a jakmile přijdou absence, na výkonech národního týmu se to projeví. Po bitvě je každý generál, ale říkám si, že ve Švédsku by stačil zdravý Patrik Schick: alespoň jednu šanci by určitě proměnil. Teď by měla následovat analýza a poučení z chyb, abychom zvládli kvalifikaci na EURO 2024.“ Ztráta Schicka by byla fatální, říká Hašek. Proč ho s Hřebíkem drsně "fénoval"?

Václav Kotal ligový trenér a expert deníku Sport NEVÍM „Každý má své lidi, kterým věří. Pokud se předseda Fousek rozhodne pro radikální řešení, je to v jeho kompetenci. Jestli to bude na místě? Jen proto, že jsme zažili neúspěch? Je nutné to rovnou řešit takhle? Podívejte se na náhradníky; kádr je takový, jaký je, ale nemůžeme čekat zázraky. Mužstvo mi nepřijde tak silné. Pokud ale trenér řekne, že ho práce už nenaplňuje, musí se to řešit. Uvidíme, jaký bude výsledek.“ Český kouč Jaroslav Šilhavý sleduje vhazujícího Milana Havla v baráži se Švédskem • Foto Profimedia.cz