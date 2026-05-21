Předplatné

Česká nominace před MS: Koubek oznámil 29 jmen, šance pro Sochůrka, Sojku i Kabonga

Miroslav Koubek na tiskové konferenci
Spokojený trenér Miroslav Koubek po postupu na MS
Trenér české reprezentace Miroslav Koubek
Český trenér Miroslav Koubek během zápasu s Dány
Šťastný Miroslav Koubek
Miroslav Koubek na tréninku před Dánskem
Miroslav Koubek na tréninku před Dánskem
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (27)

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčka - útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve sedmnáctiletým Hugem Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby vyřadila z kádru. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
Nominační TK fotbalové reprezentace před MSUS Residence - Vila Otto Petschka

Koubek na dnešní tiskové konferenci v Praze oznámil 29 jmen. Po přípravném zápase s Kosovem 31. května zveřejní finální nominaci na šampionát, která bude čítat 26 hráčů. Ještě týž den tým odletí na závěrečný turnaj, 4. června odehraje generálku v New Jersey proti Guatemale. Do turnaje vstoupí o týden později utkáním s Koreou v mexické Guadalajaře.

Vstoupit do diskuze (27)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů