Česká nominace před MS: Koubek oznámil 29 jmen, šance pro Sochůrka, Sojku i Kabonga
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčka - útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve sedmnáctiletým Hugem Sochůrkem. V širší nominaci na šampionát jsou i útočník Tomáš Chorý a obránce David Douděra, které pražská Slavia po vyloučení v nedávném derby vyřadila z kádru. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Koubek na dnešní tiskové konferenci v Praze oznámil 29 jmen. Po přípravném zápase s Kosovem 31. května zveřejní finální nominaci na šampionát, která bude čítat 26 hráčů. Ještě týž den tým odletí na závěrečný turnaj, 4. června odehraje generálku v New Jersey proti Guatemale. Do turnaje vstoupí o týden později utkáním s Koreou v mexické Guadalajaře.