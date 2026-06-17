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ONLINE: Anglie - Chorvatsko. Evropský šlágr na MS, jak se na úvod předvede Albion?

John Stones a Harry Kane se radují z gólu Anglie
John Stones a Harry Kane se radují z gólu AnglieZdroj: ČTK / AP / Chris O'Meara
Anglický trenér Thomas Tuchel
Anglický forvard Harry Kane v přípravě proti Novému Zélandu
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Zápas Anglie s Chorvatskem otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny L. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2:1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Výkop je naplánován na středu 22:00 SELČ, hrát se bude v Dallasu, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
17. 6. 2026 · 22:00
Anglie
vs
Chorvatsko
52%
21%
28%
Skupina LxG 1.71 – 0.94
Predikce aktualizována: 17. 6. 2026 12:30
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#TýmZVRPSkóreB
1Anglie00000:00
2Ghana00000:00
3Chorvatsko00000:00
4Panama00000:00

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