ONLINE: Anglie - Chorvatsko. Evropský šlágr na MS, jak se na úvod předvede Albion?
Zápas Anglie s Chorvatskem otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny L. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2:1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Výkop je naplánován na středu 22:00 SELČ, hrát se bude v Dallasu, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Ghana
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Chorvatsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Panama
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0